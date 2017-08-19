"Динамо" отказалось отдавать в аренду Артема Беседина – СМИ

Как стало известно "Динамомании", пражская "Славия" получила отказ от "Динамо" в вопросе аренды форварда киевлян Артема Беседина.

Пражане намеревались взять нападающего в аренду с правом выкупа.

Однако в "Динамо" ответили, что по-прежнему рассчитывают на Беседина и на данный момент ни о продаже, ни об аренде форварда вопрос не стоит.

Напомним, что в это межсезонье, "Славия" пополнилась двумя украинскими игроками. Сначала в клуб перешел Руслан Ротань, а затем в Прагу перебрался Эдуард Соболь.