"Динамо" отказалось отдавать в аренду Артема Беседина – СМИ

Вчера, 15:39

Нападающий мог перейти в чешскую "Славию"

Артем Беседин. Фото AFP
Артем Беседин. Фото AFP

Как стало известно "Динамомании", пражская "Славия" получила отказ от "Динамо" в вопросе аренды форварда киевлян Артема Беседина.

Пражане намеревались взять нападающего в аренду с правом выкупа.

Однако в "Динамо" ответили, что по-прежнему рассчитывают на Беседина и на данный момент ни о продаже, ни об аренде форварда вопрос не стоит.

Напомним, что в это межсезонье, "Славия" пополнилась двумя украинскими игроками. Сначала в клуб перешел Руслан Ротань, а затем в Прагу перебрался Эдуард Соболь.
футбол, Славия Прага, Артем Беседин

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Источник:

Динамомания

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