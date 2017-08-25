"Динамо" узнало соперников в Лиге Европы – снова "Янг Бойз"

Сегодня, 14:33

Киевляне в групповом этапе ЛЕ сыграют с швейцарским "Янг Бойз", сербским "Партизаном" и албанским "Скендербеу"

&quot;Динамо&quot; узнало соперников в Лиге Европы. Фото ФК &quot;Динамо&quot;
"Динамо" узнало соперников в Лиге Европы. Фото ФК "Динамо"

Сегодня в Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы, в рамках которой своих соперников узнало и киевское "Динамо".

Команда Александра Хацкевича сыграет с швейцарским "Янг Бойз", сербским "Партизаном" и албанским "Скендербеу".

В нынешнем сезоне "Динамо" после шести туров возглавляет таблицу чемпионата Украины, одержав пять побед и один раз сыграв вничью.

Даты матчей группового этапа:

Тур 1: 14 сентября
Тур 2: 28 сентября
Тур 3: 19 октября
Тур 4: 2 ноября
Тур 5: 23 ноября
Тур 6: 7 декабря

По две лучшие команды каждой группы выйдут в 1/16 финала, куда также попадут восемь обладателей третьих мест в группах Лиги чемпионов. Жеребьевка 1/16 финала состоится 11 декабря.

Напомним, что "Динамо" не смогло пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, уступив в третьем квалификационном раунде швейцарскому "Янг Бойз". Дома киевляне выиграли 3:1, но на выезде уступили со счетом 0:2. В раунде плей-офф Лиги Европы команда Хацкевича прошла португальский "Маритиму", победив дома 3:1 после 0:0 на выездею
Лига Европы, Динамо Киев

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Сегодня|Спорт

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