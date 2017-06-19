"Динамо" вышло из отпуска: Гусев и Кравец уже в строю

Сегодня, 13:43

Футболисты столичного клуба прошли традиционный медосмотр перед началом сборов

Олег Гусев прошел медосмотр с остальными игроками &quot;Динамо&quot;. Фото ФК &quot;Динамо&quot;
Олег Гусев прошел медосмотр с остальными игроками "Динамо". Фото ФК "Динамо"

19 июня, завершился отпуск у игроков первой команды киевского "Динамо".

Подготовка к началу или возобновлению сезона традиционно для футболистов начинается с полного медицинского осмотра, который динамовцы каждые полгода проходят в столичной клинике.

У профильных врачей, которые засвидетельствовали полный порядок со здоровьем футболистов, сегодня побывали восемь динамовцев.

Среди новых-старых имен можно выделить ветерана команды Олега Гусева, который последние полгода поддерживал форму самостоятельно, а недавно подписал с "Динамо" контракт до лета 2018-го, а также Артема Кравца, вернувшегося к "бело-синим" из аренды.

Отметим, что из легионеров в запланированные два дня врачей посетит только серб Александар Пантич – другие же пройдут осмотр позже.

В порядке очереди игроки заходили в кабинеты врачей – невропатолога, терапевта, травматолога, окулиста, отоларинголога, сделали кардиограмму, УЗИ брюшной полости и сердца, которое было более чем тщательным, поэтому приходилось тратить на него больше времени. Также сдали весь спектр анализов, измерили давление и антропометрические данные. Отметим, что по сравнению с предыдущими годами, на этот раз добавился визит к стоматологу.

Завтра медицинское обследование ожидает еще десятерых игроков "Динамо", которые также с самого утра посетят клинику.
футбол, чемпионат Украины, Динамо Киев, Олег Гусев

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Источник:

Официальный сайт ФК "Динамо"

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