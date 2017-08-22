Дисквалификация Криштиану Роналду осталась в силе

Вчера, 21:56

Возвращение Криштиану Роналду запланировано на матч пятого тура против "Бетиса" 20 сентября

Криштиану Роналду в ближайшие недели будет только тренироваться. Фото AFP
Криштиану Роналду в ближайшие недели будет только тренироваться. Фото AFP

Административный трибунал по спорту (TAD) отклонил апелляцию "Реала" по пятиматчевой дисквалификации нападающего Криштиану Роналду.

Португалец был отстранен решением Королевской федерации футбола Испании (RFEF) на пять матчей после поединка за Суперкубок Испании против "Барселоны" (3:1).

"Реал" обратился в TAD после отклонения апелляции Спортивным арбитражным судом (CAS). 32-летний футболист пропустит еще три игры чемпионата Испании против "Валенсии", "Леванте" (обе – домашние) и "Реал Сосьедад" (гостевая). Таким образом, возвращение Криштиану Роналду будет запланировано на домашний матч пятого тура Примеры против "Бетиса" (базовая дата тура – 20 сентября).

Напомним, что Роналду получил одноматчевую дисквалификацию за удаление, и отстранение еще на четыре игры за толчок арбитра. Также по итогам инцидента клуб оштрафован на 1750 евро, а сам португалец – на 3805 евро.
дисквалификация, Реал Мадрид, Криштиану Роналду

Вы сейчас просматриваете новость "Дисквалификация Криштиану Роналду осталась в силе". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

СЭ, AS.com

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Криштиану Роналду. Фото AFP

Португальский колдун уверен, что Криштиану Роналду проклят

20 Августа, 10:28

Сглаз футболиста связан с тем, что тот не присутствовал на похоронах отца

Футбол

Криштиану Роналду. Фото AFP

"Реал" в Лозанне попытается доказать невиновность Роналду

18 Августа, 13:19

Португальца наказали 5-матчевой дисквалификацией за толчок судьи

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования