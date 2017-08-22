Дисквалификация Криштиану Роналду осталась в силе

Административный трибунал по спорту (TAD) отклонил апелляцию "Реала" по пятиматчевой дисквалификации нападающего Криштиану Роналду.

Португалец был отстранен решением Королевской федерации футбола Испании (RFEF) на пять матчей после поединка за Суперкубок Испании против "Барселоны" (3:1).

"Реал" обратился в TAD после отклонения апелляции Спортивным арбитражным судом (CAS). 32-летний футболист пропустит еще три игры чемпионата Испании против "Валенсии", "Леванте" (обе – домашние) и "Реал Сосьедад" (гостевая). Таким образом, возвращение Криштиану Роналду будет запланировано на домашний матч пятого тура Примеры против "Бетиса" (базовая дата тура – 20 сентября).

Напомним, что Роналду получил одноматчевую дисквалификацию за удаление, и отстранение еще на четыре игры за толчок арбитра. Также по итогам инцидента клуб оштрафован на 1750 евро, а сам португалец – на 3805 евро.