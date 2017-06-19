Экс-игрок "Баварии": "Криштиану Роналду в тюрьме получит звание "Мисс Сентябрь"

Мехмет Шолль попал в скандал из-за своих высказываний в адрес игрока "Реала"

Экс-полузащитник "Баварии" Мехмет Шолль стал участником скандала. Большой резонанс вызвало его заявление в эфире телеканала ARD, после которого было высказано много критики в адрес бывшего игрока сборной Германии.

Ведущие спросили у него, что он думает о ситуации с нападающим "Реала" Криштиану Роналду, которого подозревают в налоговых махинациях.

- Если Криштиану Роналду на самом деле виновен, то его посадят, – отметил Шолль. – И я беспокоюсь, что в тюрьме он получит звание "Мисс Сентябрь".