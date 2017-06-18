Экс-тренер "Барселоны" Луис Энрике может заменить в "Челси" Антонио Конте

Вчера, 12:17

Итальянский тренер может покинуть команду из-за разногласий с трансферной политикой клуба

Луис Энрике. Фото AFP
Луис Энрике. Фото AFP

Экс-тренер "Барселоны" Луис Энрике может возглавить "Челси", если из клуба уйдет Антонио Конте, сообщает The Telegraph.

Ранее появилась информация о том, что итальянец может покинуть команду из-за разногласий с трансферной политикой клуба.

Напомним, Энрике ушел из "Барселоны" после этого сезона.

С командой он завоевал два чемпионства и победил в Лиге чемпионов. Ранее специалист возглавлял "Рому" и "Сельту".
футбол, чемпионат Англии, Челси Лондон, Антонио Конте, Луис Энрике

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СЭ

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