Экс-тренер "Барселоны" Луис Энрике может заменить в "Челси" Антонио Конте
Итальянский тренер может покинуть команду из-за разногласий с трансферной политикой клуба
Экс-тренер "Барселоны" Луис Энрике может возглавить "Челси", если из клуба уйдет Антонио Конте, сообщает The Telegraph.
Ранее появилась информация о том, что итальянец может покинуть команду из-за разногласий с трансферной политикой клуба.
Напомним, Энрике ушел из "Барселоны" после этого сезона.
С командой он завоевал два чемпионства и победил в Лиге чемпионов. Ранее специалист возглавлял "Рому" и "Сельту".
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