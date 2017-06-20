Экс-тренер "Металлиста": "Лига чемпионов – это большая отдушина для харьковских болельщиков"

Сегодня, 14:26

Александр Севидов рад, что "Шахтер" переехал в Харьков

&quot;Горняки&quot; привезли ЛЧ в Харьков. Фото AFP
"Горняки" привезли ЛЧ в Харьков. Фото AFP

Главный тренер ФК "Мариуполь", экс-тренер "Металлиста" Александр Севидов высказал свое мнение о матчах Лиги чемпионов, которые пройдут в Харькове осенью этого года.

- Матчи "Шахтера" в Лиге чемпионов станут действительно большим праздником для харьковских болельщиков. Они потеряли свой родной "Металлист", который блистал и на украинской, и на европейской арене. Поэтому Лига чемпионов – это большая отдушина для харьковских болельщиков. Как бы не любили "Металлист", но прежде всего, у этих людей есть любовь к футболу. Зрители будет приходить на топ-матчи. "Шахтер" принял верное решение о переезде в Харьков, потому что этот регион ближе к Донецку, чем Львов. На мой взгляд, не должно у "горняков" возникать проблем с посещаемостью в Харькове, тем более, на матчах Лиги чемпионов, – отметил Севидов.

Напомним, что приоритетное право приобретения билетов на Лигу чемпионов получат владельцы абонементов на домашние матчи "Шахтера" в Харькове. Абонементы на матчи "горняков" в Харькове поступили в продажу 19 июня. Приобрести сезонные пропуски можно в кассах ОСК "Металлист" или онлайн на сайте "Шахтера". Стоимость абонементов от 290 гривен.
тренер, футбол, Лига чемпионов, Шахтер Донецк, Александр Севидов

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