Экс-тренер "Металлиста": "Лига чемпионов – это большая отдушина для харьковских болельщиков"

Главный тренер ФК "Мариуполь", экс-тренер "Металлиста" Александр Севидов высказал свое мнение о матчах Лиги чемпионов, которые пройдут в Харькове осенью этого года.

- Матчи "Шахтера" в Лиге чемпионов станут действительно большим праздником для харьковских болельщиков. Они потеряли свой родной "Металлист", который блистал и на украинской, и на европейской арене. Поэтому Лига чемпионов – это большая отдушина для харьковских болельщиков. Как бы не любили "Металлист", но прежде всего, у этих людей есть любовь к футболу. Зрители будет приходить на топ-матчи. "Шахтер" принял верное решение о переезде в Харьков, потому что этот регион ближе к Донецку, чем Львов. На мой взгляд, не должно у "горняков" возникать проблем с посещаемостью в Харькове, тем более, на матчах Лиги чемпионов, – отметил Севидов.

Напомним, что приоритетное право приобретения билетов на Лигу чемпионов получат владельцы абонементов на домашние матчи "Шахтера" в Харькове. Абонементы на матчи "горняков" в Харькове поступили в продажу 19 июня. Приобрести сезонные пропуски можно в кассах ОСК "Металлист" или онлайн на сайте "Шахтера". Стоимость абонементов от 290 гривен.