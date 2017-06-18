Финалист Лиги Европы "Аякс" назвал имя нового главного тренера

Вчера, 09:23

Бывший рулевой команды ушел на повышение в дортмундскую "Боруссию"

Марсель Кайзер. Фото ФК &quot;Аякс&quot;
Марсель Кайзер. Фото ФК "Аякс"

Руководство голландского "Аякса" определилось с новым главным тренером. Им стал Марсель Кайзер, который ранее работал с молодежной командой амстердамского клуба.

Договор с 48-летним специалистом рассчитан до 30 июня 2019 года. На тренерском мостике Марсель Кайзер сменил Петера Боса, который возглавил дортмундскую "Боруссию".

"Это, безусловно, хорошая возможность для меня. В настоящее время я в отпуске, но вскоре я с гордостью подпишу контракт. С нетерпением жду начала работы. Хочу доказать, что успех "Аякса" в прошлом сезоне не был случайным", – сказал Кайзер пресс-службе клуба.

Ранее Марсель Кайзер тренировал голландские клубы "Телстар", "Камбур" и "Эммен".
футбол, Аякс Амстердам, чемпионат Голландии, Марсель Кайзер

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FootBoom

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