Финалист Лиги Европы "Аякс" назвал имя нового главного тренера
Бывший рулевой команды ушел на повышение в дортмундскую "Боруссию"
Руководство голландского "Аякса" определилось с новым главным тренером. Им стал Марсель Кайзер, который ранее работал с молодежной командой амстердамского клуба.
Договор с 48-летним специалистом рассчитан до 30 июня 2019 года. На тренерском мостике Марсель Кайзер сменил Петера Боса, который возглавил дортмундскую "Боруссию".
"Это, безусловно, хорошая возможность для меня. В настоящее время я в отпуске, но вскоре я с гордостью подпишу контракт. С нетерпением жду начала работы. Хочу доказать, что успех "Аякса" в прошлом сезоне не был случайным", – сказал Кайзер пресс-службе клуба.
Ранее Марсель Кайзер тренировал голландские клубы "Телстар", "Камбур" и "Эммен".
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