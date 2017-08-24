Фонсека: "Возможно, это одна из самых тяжелых групп, что только могла быть"

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, "горнякам" попались "Манчестер Сити", "Наполи" и "Фейеноорд".

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"Досталась сложнейшая группа. Возможно, одна из самых тяжелых, что только могла быть. Соперники очень сильны. "Наполи" и "Манчестер Сити" демонстрируют великолепный, непростой футбол. Там работают одни из лучших тренеров мира.

Нам будут противостоять три команды с игроками высокого уровня, исповедующие красивый футбол. С полной уверенностью скажу, что клубы из второй корзины могли с тем же успехом быть и в первой. Конечно, в Лиге чемпионов есть команды менее сильные, нежели остальные, но в нашей группе очень мощный подбор. И для "Шахтера" это отличная возможность себя показать.

Мы должны настраиваться только на победу. Добавлю, что Лига чемпионов не начинается завтра. Мы все делаем постепенно, шаг за шагом. Уже в воскресенье у нас важный и сложный поединок внутреннего чемпионата против "Вереса", – рассказал Фонсека.

Также во время торжественной церемонии жеребьевки были названы лучшие футболист и футболистка сезона, а также лучшие игроки по амплуа по итогам прошлой Лиги чемпионов.

А немного ранее "горняки" поздравили Украину с Днем Независимости.