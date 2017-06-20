Форвард Андрей Борячук перешел из "Шахтера" в "Мариуполь" Сегодня, 09:28 Просмотров: ...

В прошлом сезоне за "горняков" нападающий сыграл 7 игр и забил 3 гола

Андрей Борячук. Фото ФК "Шахтер"

ФК "Мариуполь" пополнил свои ряды одним из самых перспективных украинских нападающих Андреем Борячуком. 21-летний форвард родился в Виннице. Воспитанник Академии "Шахтер". За молодежный состав "горняков" Андрей провел 48 игр и забил 35 голов. В чемпионате 2016/17 за основной состав "Шахтера" нападающий сыграл 7 игр и забил 3 гола. За сборную Украины U-19 провел 11 игр и забил 4 гола.