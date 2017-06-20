Форвард Андрей Борячук перешел из "Шахтера" в "Мариуполь"

Сегодня, 09:28

В прошлом сезоне за "горняков" нападающий сыграл 7 игр и забил 3 гола

Андрей Борячук. Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Андрей Борячук. Фото ФК "Шахтер"

ФК "Мариуполь" пополнил свои ряды одним из самых перспективных украинских нападающих Андреем Борячуком.

21-летний форвард родился в Виннице. Воспитанник Академии "Шахтер". За молодежный состав "горняков" Андрей провел 48 игр и забил 35 голов. В чемпионате 2016/17 за основной состав "Шахтера" нападающий сыграл 7 игр и забил 3 гола.

За сборную Украины U-19 провел 11 игр и забил 4 гола.
футбол, Шахтер Донецк, Андрей Борячук, ФК Мариуполь

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Источник:

ФК Мариуполь

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