Форвард "Динамо" Мбокани провалил медосмотр в "Олимпиакосе"
Переход конголезского нападающего оказался под угрозой
Переход форварда "Динамо" Дьемерси Мбокани в "Олимпиакос" на грани срыва, сообщает Sdna.gr.
Вчера 31-летний футболист прибыл в Афины, где прошел медицинский осмотр для "Олимпиакоса", однако его результаты греческий клуб не устроили.
О том, будет ли назначено дополнительное обследование, либо же "Олимпиакос" категорически отказался от сделки пока не сообщается.
В минувшем сезоне Мбокани оказался не нужен "Динамо" и провел сезон в клубе английской Премьер-лиги "Халл Сити", где, впрочем, ничем особым не запомнился, проведя 12 матчей и не отличившись голами.
Ранее президент "Динамо" Игорь Суркис заявлял, что контракт Мбокани с "Динамо" действует до лета 2018 года.
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