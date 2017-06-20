Форвард "Динамо" Мбокани провалил медосмотр в "Олимпиакосе"

Переход форварда "Динамо" Дьемерси Мбокани в "Олимпиакос" на грани срыва, сообщает Sdna.gr.

Вчера 31-летний футболист прибыл в Афины, где прошел медицинский осмотр для "Олимпиакоса", однако его результаты греческий клуб не устроили.

О том, будет ли назначено дополнительное обследование, либо же "Олимпиакос" категорически отказался от сделки пока не сообщается.

В минувшем сезоне Мбокани оказался не нужен "Динамо" и провел сезон в клубе английской Премьер-лиги "Халл Сити", где, впрочем, ничем особым не запомнился, проведя 12 матчей и не отличившись голами.

Ранее президент "Динамо" Игорь Суркис заявлял, что контракт Мбокани с "Динамо" действует до лета 2018 года.