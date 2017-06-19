Форвард "Стали" Карикари подписал контракт с катарском клубом

Ганский нападающий будет выступать за "Аль-Мархию"

Форвард каменской "Стали" Кваме Карикари подписал контракт с клубом из Катара "Аль-Мархия". Соглашение 25-летнего ганского футболиста с азиатским клубом рассчитано на 3 года. Условия трансфера не разглашаются.

"Аль-Мархия" выиграла минувший розыгрыш второго по силе дивизиона чемпионата Катара и в следующем розыгрыше будет выступать в элитной лиге.

Кваме Карикари перебрался в "Сталь" в августе минувшего года, подписав контракт до июля 2018-го.

В украинской Премьер-лиге-2016/17 провел 26 матчей, записав в актив 7 голов и являясь одним из ключевых исполнителей команды.

Напомним, в настоящее время будущее "Стали" из-за финансовых проблем находится под вопросом. Окончательно, как сообщалось ранее, решение руководства клуба об участии каменской команды в следующем розыгрыше УПЛ станет известно на текущей неделе.