Гола Руни не хватило "Эвертону" для победы над "Манчестер Сити"

Вчера, 23:59

Обе команды доигрывали матч в меньшинстве

Фото AFP
Фото AFP

Последний поединок второго тура английской Премьер-лиги между "Манчестер Сити" и "Эвертоном" завершился вничью.

Счет в матче в середине первого тайма открыл Уэйн Руни, который еще в прошлом сезоне защищал цвета "МЮ". Этот гол стал для форварда 200-м в Премьер-лиге.

А перед свистком на перерыв "горожан" подвел дорогостоящий новичок Кайл Уокер.

После перерыва подопечные Хосепа Гвардиолы бросились спасать ситуацию, но забить им удалось только под занавес поединка – отличился Рахим Стерлинг.

Через несколько секунд поле досрочно покинул Морган Шнедерлен, оставив команды в равных составах, но забить больше командам не удалось.

После двух туров команды имеют по четыре балла в активе.

"Манчестер Сити" – "Эвертон" – 1:1
Голы: Стерлинг (82) – Руни (35)

"Манчестер Сити": Эдерсон, Компани, Стоунз (Данило, 65), Уокер, Отаменди, де Брюйне, Сане (Бернарду Силва, 69), Фернандиньо, Сильва, Габриэл Жезус (Стерлинг, 46), Агуэро.

"Эвертон": Пикфорд, Уильямс (Классен, 61), Джагелка, Бейнс, Кин, Гуйе, Шнайдерлин, Дэвис (Сигурдссон, 61), Холгейт, Кэлверт-Льюин, Руни (Бешич, 90).

Предупреждения: Шнедерлен (7), Дэвис (24), Уокер (42), Компани (78), Руни (84).

Удаления: Уокер (44), Шнедерлен (88).
футбол, чемпионат Англии, Манчестер Сити, Эвертон

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Источник:

Сегодня|Спорт

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