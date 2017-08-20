Голы и моменты лондонского дерби "Тоттенхэм" – "Челси" – 1:2

Футболисты "Челси" одержали победу над "Тоттенхэмом" в лондонском дерби в рамках второго тура чемпионата Англии.

Встреча в воскресенье прошла на стадионе "Уэмбли", который в этом сезоне является домашним для "Тоттенхэма", и завершилась со счетом 2:1. На 24-й минуте "синие" открыли счет – точный удар со штрафного исполнил Маркос Алонсо. На 82-й минуте счет сравнялся после автогола Миши Батшуайи. За две минуты до конца основного времени Алонсо, получив мяч в штрафной "Тоттенхэма", отличился вновь и принес "Челси" победу.