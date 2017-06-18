Хацкевич: "Сказал Макаренко: "Жду звонка". А он не перезвонил"

Вчера, 15:49

Новый наставник "Динамо" хотел вернуть в команду защитника

Евгений Макаренко. Фото AFP
Евгений Макаренко. Фото AFP

Украинский журналист Дмитрий Ильченко в twitter поведал о разговоре нового главного тренера киевского "Динамо" Александра Хацкевича с бывшим защитником команды Евгением Макаренко, который после ухода из "Динамо" остается без клуба.

"Разговаривал с Макаренко по телефону. Сказал ему: "Каким бы ни был ответ, жду звонка". Все сроки прошли, но Женя не перезвонил", – признался Хацкевич.

Макаренко покинул "Динамо" после первой половины сезона, хотя являлся ключевым футболистом в команде Реброва.

Сообщалось, что клуб и футболист не смогли договориться об условиях нового соглашения. За полгода найти новое место работы 26-летнему футболисту так и не удалось.

Напомним, после прихода в команду Хацкевича вернулся и Олег Гусев, у которого так же истек срок контракта зимой.

 

 
чемпионат Украины, Динамо Киев, Евгений Макаренко, Александр Хацкевич

Вы сейчас просматриваете новость "Хацкевич: "Сказал Макаренко: "Жду звонка". А он не перезвонил"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Андрей Цуриков. Фото ФК "Динамо"

"Динамо" предоставило статус свободного агента Андрею Цурикову

16 Июня, 16:38

У футболиста заканчивался контракт лишь в конце этого года

Новости

Снова вместе. Фред вернулся в состав "горняков" спустя полгода. Фото ФК "Шахтер"

Украинские команды выходят из отпуска перед стартом Премьер-лиги

16 Июня, 10:29

Первым отпуск отгулял "Шахтер", последней вернется "Ворскла"

Новости

Стадион в Мариуполе

Гендиректор "Шахтера": "Мы поедем играть в Мариуполь, как и в любой другой город"

15 Июня, 18:40

Сергей Палкин - о поединках чемпионата Украины в Мариуполе

Футбол

Мирон Маркевич. Фото ФК "Днепр"

Маркевич: "Динамо" и "Карпаты" не хотят играть в Мариуполе? Если они трусы, пускай так и скажут"

15 Июня, 17:01

Экс-тренер сборной Украины жестко отреагировал на нежелание команд играть матчи ЧУ в Мариуполе

Футбол

Александр Хацкевич. Фото ФК "Динамо"

Тренер "Динамо" Хацкевич рассказал о возвращении Гусева, летних покупках и схеме с тремя защитниками

13 Июня, 17:44

Новый наставник киевлян ответил на вопросы болельщиков

Футбол

Жуниор Мораес с женой и новорожденной дочерью. Фото Instagram

Форвард "Динамо" Мораес во второй раз стал отцом

13 Июня, 16:39

Пара решили назвать девочку двойным именем Мария-Джулия

Футбол

Скоро сборы. Фото AFP

Стали известны соперники "Динамо" в межсезонье

13 Июня, 15:01

Киевляне будут готовиться к чемпионату в Австрии

Футбол

Гусев вернулся. Фото AFP

Официально: Олег Гусев подписал контракт с "Динамо" на год

13 Июня, 14:29

Последние полгода футболист поддерживал форму самостоятельно

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования