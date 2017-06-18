Хацкевич: "Сказал Макаренко: "Жду звонка". А он не перезвонил"

Украинский журналист Дмитрий Ильченко в twitter поведал о разговоре нового главного тренера киевского "Динамо" Александра Хацкевича с бывшим защитником команды Евгением Макаренко, который после ухода из "Динамо" остается без клуба.

"Разговаривал с Макаренко по телефону. Сказал ему: "Каким бы ни был ответ, жду звонка". Все сроки прошли, но Женя не перезвонил", – признался Хацкевич.

Макаренко покинул "Динамо" после первой половины сезона, хотя являлся ключевым футболистом в команде Реброва.

Сообщалось, что клуб и футболист не смогли договориться об условиях нового соглашения. За полгода найти новое место работы 26-летнему футболисту так и не удалось.

Напомним, после прихода в команду Хацкевича вернулся и Олег Гусев, у которого так же истек срок контракта зимой.