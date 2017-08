Хакеры взломали соцсети "Барселоны" и объявили о трансфере Ди Марии

Официальные аккаунты "Барселоны" в популярных соцсетях Twitter и Facebook минувшей ночью были взломаны.

От страничек клуба была распространена информация о подписании аргентинского полузащитника "ПСЖ" Анхеля Ди Марии. Напомним, приобрести аргентинца просил лично Лионель Месси.

Позднее данные посты были удалены, а клуб объявил о том, что аккаунты были взломаны.

Пользователи соцсетей в шутку называют виновником инцидента экс-нападающего "Барселоны" Неймара, который в настоящий момент готовится вступить в судебную тяжбу со своим бывшим клубом, который первым подал на футболиста в суд.

Our accounts have been hacked tonight.

We’re working to solve the problem as soon as possible.

Thanks for your patience.