Хакеры взломали соцсети "Барселоны" и объявили о трансфере Ди Марии
Испанский клуб всерьез рассматривает вариант с покупкой аргентинского полузащитника
Официальные аккаунты "Барселоны" в популярных соцсетях Twitter и Facebook минувшей ночью были взломаны.
От страничек клуба была распространена информация о подписании аргентинского полузащитника "ПСЖ" Анхеля Ди Марии. Напомним, приобрести аргентинца просил лично Лионель Месси.
Accounts gehackt!Der @FCBarcelona meldet Di-Maria-Transfer als perfekt! Hatte da @neymarjr seine Finger im Spiel? ;) https://t.co/775gAC5w7q pic.twitter.com/6NtWZbBSwH— BILD Sport (@BILD_Sport) 23 августа 2017 г.
Позднее данные посты были удалены, а клуб объявил о том, что аккаунты были взломаны.
Пользователи соцсетей в шутку называют виновником инцидента экс-нападающего "Барселоны" Неймара, который в настоящий момент готовится вступить в судебную тяжбу со своим бывшим клубом, который первым подал на футболиста в суд.
Our accounts have been hacked tonight.— FC Barcelona (@FCBarcelona) 23 августа 2017 г.
We’re working to solve the problem as soon as possible.
Thanks for your patience.
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