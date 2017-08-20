Игрок "Гамбурга" получил серьезную травму, празднуя гол
Николай Мюллер будет прооперирован и пропустит семь месяцев
Полузащитник "Гамбурга" Николай Мюллер получил травму в матче 1-го тура немецкой Бундеслиги против "Аугсбурга". Встреча проходила в Гамбурге на стадионе "Фолькспаркштадион" и завершилась со счетом – 1:0.
На 8-й минуте футболист забил гол, который в итоге стал победным, но повредил переднюю крестообразную связку колена, празднуя взятие ворот. Пресс-служба "Гамбурга" сообщила, что игрок перенесет операцию и пропустит 7 месяцев.
Bundesliga.— Tommy Milanello (@toMMilanello) 20 августа 2017 г.
Nicolai #Müller segna, esulta, si fa male al ginocchio: rottura del legamento crociato, out 7 mesi.pic.twitter.com/HvcvGzmpg0
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