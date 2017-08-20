Игрок "Ниццы" отыграл матч в футболке с ценником

В матче 3-го тура чемпионата Франции между "Ниццей" и "Генгамом" произошел курьезный случай. Полузащитник "Ниццы" Реми Вальтер забил гол на 48-й минуте встречи, и во время празднования болельщики увидели развевающуюся магазинную бирку на его футболке.

Один из партнеров Вальтера увидел бирку и спрятал ее под футболку игроку, который, вероятно, так и не снял ее до конца игры.

"Ницца" обыграла "Генгам" со счетом – 2:0.