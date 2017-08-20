Игрок "Ниццы" отыграл матч в футболке с ценником
Реми Вальтер в магазинной футболке забил гол
В матче 3-го тура чемпионата Франции между "Ниццей" и "Генгамом" произошел курьезный случай. Полузащитник "Ниццы" Реми Вальтер забил гол на 48-й минуте встречи, и во время празднования болельщики увидели развевающуюся магазинную бирку на его футболке.
Один из партнеров Вальтера увидел бирку и спрятал ее под футболку игроку, который, вероятно, так и не снял ее до конца игры.
"Ницца" обыграла "Генгам" со счетом – 2:0.
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