"Карпаты" на сборах сыграют с командой Чигринского

В воскресенье, 25 июня, делегация львовских "Карпат" под руководством Серхио Наварро отправляется в Польшу, где проведет подготовку к новому сезону. В течение сборов "львы" проведут четыре спарринга.

Уже точно можно сказать, что 27 июня "Карпаты" померяются силами с "Короной" (Кельце) – командой, занявшей пятое место в Екстракласы, а 8 июля "львы" сыграют против АЕКа, четвертой команды Греции.

Также предварительно запланированы спарринги против двух команд из первой лиги Польши. 1 июля против "Заглембе" (Сосновице) и 5 июля против ГКС "Катовице". Однако, существует вероятность того, что "львы" сыграют против других соперников.

Сразу после поединка с АЕКом "зелено-белые" вернутся во Львов, где пройдет заключительный этап подготовки к чемпионату и первому поединку против кропивницкой "Звезды".