Клубы английской Премьер-лиги установили мировой трансферный рекорд

За лето англичане потратили более миллиарда фунтов на трансферы

За девять дней до закрытия трансферного окна клубы английской Премьер-лиги приобрели новичков на один миллиард 184 миллиона 900 тысяч фунтов

Таким образом, они установили мировой рекорд, потратив наибольшую сумму денег в течение одного трансферного окна для представителей одного дивизиона.

Больше всего этим летом потратил "Манчестер Сити", отдавший за новичков 221,5 миллион фунтов. На второй строчке располагается "Манчестер Юнайтед" с 145,8 миллиона фунтов. Замыкает тройку "транжир" "Эвертон", потративший 139,9 миллиона фунтов.

Самым дорогим трансфером является переход Ромелу Лукаку из "Эвертона" в "Манчестер Юнайтед" за изначальные 76 миллионов фунтов, которые с учетом бонусов могут вырасти до 90 миллионов фунтов.

Меньше всего потратили "Сток Сити" – 7 миллионов фунтов, "Кристал Пэлас" – 7,9 миллиона фунтов и "Суонси" – 11,5 миллиона фунтов.

При этом четыре клуба находятся в плюсе – "Бернли", "Сток Сити", "Тоттенхэм" и "Суонси".

Отметим, что после такого сумасшедшего трансферного окна в УЕФА раздумывают ужесточить правила финансового fair play. Напомним, этим летом был побит мировой трансферный рекорд во время перехода Неймара из "Барселоны" в "ПСЖ".