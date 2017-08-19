Коноплянка забил гол в первом туре чемпионата Германии

Евгений Коноплянка отличился забитым мячом в первом туре чемпионата Германии. Клуб украинца "Шальке" встречался с вице-чемпионом страны "Лейпцигом".

Украинский полузащитник вышел на поле в стартовом составе, а на 73-й минуте он убежал от защитников и реализовал контратаку своей команды.

В итоге его команда отпраздновала победу со счетом 2:0. Первый мяч на счету Набиля Бенталеба с пенальти.

Отметим, что с победы в новом сезоне стартовал и чемпион Германии "Бавария", которая провела юбилейный матч на домашней арене.

"Шальке" – "РБ Лейпциг" – 2:0

Голы: Бенталеб (43, пен), Коноплянка (73)

"Шальке": Фэрманн, Налдо, Настасич, Очипка, Керер, Бенталеб, Калиджури, Харит (Маккенни, 79), Горетцка, Коноплянка (Майер, 89), Ди Санто (Резе, 63).

"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Хальстенберг (Форсберг, 46), Клостерманн, Упамекано, Лаймер (Огюстен, 76), Ильзанкер, Кейта, Забитцер, Поульсен (Брума, 76), Вернер.

Предупреждения: Хальстенберг (34), Кейта (47), Маккенни (86).