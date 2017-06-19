"Ливерпуль" готов заплатить за лучшего бомбардира чемпионата Германии 70 миллионов евро

Сегодня, 20:15

В переходе заинтересован главный тренер Юрген Клопп, который уже работал с Обамеянгом в Дортмунде

Пьер-Эмерик Обамеянг. Фото AFP
Пьер-Эмерик Обамеянг. Фото AFP

"Ливерпуль" рассматривает возможность подписания нападающего дортмундской "Боруссии" Пьера-Эмерика Обамеянга, утверждает Le Parisien.

"Красные" готовы предложить за форварда 70 миллионов евро. В переходе заинтересован главный тренер ливерпульцев Юрген Клопп, который уже работал с футболистом в Дортмунде.

Ранее в СМИ сообщалось, что 27-летний габонец был близок к переходу в "ПСЖ", но в связи с запросами футболиста сделка сорвалась.

В минувшем сезоне Обамеянг сыграл в 46 матчах во всех турнирах, забил 40 мячей и сделал пять голевых передач. По итогам сезона он стал лучшим бомбардиром Бундеслиги.
футбол, чемпионат Англии, Ливерпуль, чемпионат Германии, Боруссия Дортмунд, Пьер-Эмерик Обамеянг

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СЭ

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