"Ливерпуль" готов заплатить за лучшего бомбардира чемпионата Германии 70 миллионов евро
В переходе заинтересован главный тренер Юрген Клопп, который уже работал с Обамеянгом в Дортмунде
"Ливерпуль" рассматривает возможность подписания нападающего дортмундской "Боруссии" Пьера-Эмерика Обамеянга, утверждает Le Parisien.
"Красные" готовы предложить за форварда 70 миллионов евро. В переходе заинтересован главный тренер ливерпульцев Юрген Клопп, который уже работал с футболистом в Дортмунде.
Ранее в СМИ сообщалось, что 27-летний габонец был близок к переходу в "ПСЖ", но в связи с запросами футболиста сделка сорвалась.
В минувшем сезоне Обамеянг сыграл в 46 матчах во всех турнирах, забил 40 мячей и сделал пять голевых передач. По итогам сезона он стал лучшим бомбардиром Бундеслиги.
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