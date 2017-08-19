"Ливерпуль" одержал первую победу в чемпионате Англии. Обзор матча

"Ливерпуль" обыграл "Кристал Пэлас" во втором туре английской Премьер-лиги. Победный гол забил Садио Мане во втором тайме.

Эта победа стала для подопечных Юргена Клоппа первой в сезоне. В стартовом туре мерсисайдцы сыграли вничью с "Уотфордом", выигрывая по ходу матча.

Ранее свою вторую разгромную победу в сезоне одержал "Манчестер Юнайтед".

Чемпионат Англии, 2 тур: расписание, результаты, таблица

"Ливерпуль" – "Кристал Пэлас" – 1:0

Гол: Мане (73)