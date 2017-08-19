"Ливерпуль" одержал первую победу в чемпионате Англии. Обзор матча
Гол и лучшие моменты матча чемпионата Англии "Ливерпуль" – "Кристал Пэлас"
"Ливерпуль" обыграл "Кристал Пэлас" во втором туре английской Премьер-лиги. Победный гол забил Садио Мане во втором тайме.
Эта победа стала для подопечных Юргена Клоппа первой в сезоне. В стартовом туре мерсисайдцы сыграли вничью с "Уотфордом", выигрывая по ходу матча.
Ранее свою вторую разгромную победу в сезоне одержал "Манчестер Юнайтед".
Чемпионат Англии, 2 тур: расписание, результаты, таблица
"Ливерпуль" – "Кристал Пэлас" – 1:0
Гол: Мане (73)
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