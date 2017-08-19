"Ливерпуль" одержал первую победу в чемпионате Англии. Обзор матча

Вчера, 19:52

Гол и лучшие моменты матча чемпионата Англии "Ливерпуль" – "Кристал Пэлас"


"Ливерпуль" обыграл "Кристал Пэлас" во втором туре английской Премьер-лиги. Победный гол забил Садио Мане во втором тайме.

Эта победа стала для подопечных Юргена Клоппа первой в сезоне. В стартовом туре мерсисайдцы сыграли вничью с "Уотфордом", выигрывая по ходу матча.

Ранее свою вторую разгромную победу в сезоне одержал "Манчестер Юнайтед".

Чемпионат Англии, 2 тур: расписание, результаты, таблица

"Ливерпуль" – "Кристал Пэлас" – 1:0
Гол: Мане (73)
видео, футбол, обзор, чемпионат Англии, Ливерпуль, Кристал Пэлас

Вы сейчас просматриваете новость ""Ливерпуль" одержал первую победу в чемпионате Англии. Обзор матча". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

"Хоффенхайм" - "Ливерпуль" - 1:2. Фото AFP

"Ливерпуль" обыграл дебютанта еврокубков: обзор матча и видео голов

16 Августа, 00:39

Все голы и моменты матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов "Хоффенхайм" - "Ливерпуль" (1:2)

Футбол

Коутиньо хочет уйти. Фото Instagram

"Ливерпуль" отказался продавать Коутиньо за 124 млн евро

18 Августа, 18:19

Бразильского полузащитника пытается купить "Барселона"

Футбол

Салах забил первый гол за "Ливерпуль", но этого не хватило для победы. Фото AFP

"Ливерпуль" трижды забил "Уотфорду", но не удержал победу. Видео голов

12 Августа, 16:34

В первом субботнем матче Премьер-лиги команды порадовали шестью забитыми голами

Футбол

"Ливерпуль" опозорил "Баварию" на ее же стадионе. Обзор матча

2 Августа, 11:11

Голы и лучшие моменты товарищеского матча "Ливерпуль" - "Бавария"

Футбол

В 1989 году в давке погибло около сотни людей. Фото AFP

Болельщики "Ливерпуля" проголосовали за появление на стадионе стоячей трибуны

1 Августа, 12:28

Решение отказаться от стоячих трибун в Британии приняли после трагедии на "Хиллсборо"

Футбол

Фото liverpoolfc.com

"Ливерпуль" выпустил точную копию первой домашней формы в честь 125-летия клуба

30 Июля, 20:57

Известный клуб начинал свою историю в бело-голубых тонах

Футбол

Фелиппе Коутиньо. Фото AFP

Звезда "Ливерпуля" сообщил тренеру, что хочет перейти в "Барселону"

27 Июля, 11:00

Английский клуб готов отпустить полузащитника за 100 миллионов евро

Футбол

"Ливерпуль" представил запасной вариант формы на новый сезон в оранжевых цветах

17 Июля, 15:40

Форма продолжает тему юбилейного дизайна в честь 125-летнего дня рождения "Ливерпуля"

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования