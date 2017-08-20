"Манчестер Сити" готов заплатить 300 миллионов за Лео Месси до 1 сентября – СМИ

Сегодня, 16:40

Английский клуб может выкупить у "Барселоны" контракт футболиста за прописанную в соглашении сумму

Лео Месси может перейти в &quot;Манчестер Сити&quot;. Фото AFP
Лео Месси может перейти в "Манчестер Сити". Фото AFP

Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" готов выкупить у испанской "Барселоны" контракт нападающего Лионеля Месси, заплатив прописанную в соглашении между игроком и клубом сумму отступных в 300 миллионов евро.

Как отмечает испанское издание Mundo Deportivo, в прошлую пятницу президент "Манчестер Сити" Халдун аль-Мубарак заявил, что до 1 сентября (день, когда закрывается трансферное окно в Европе) клуб совершит самое дорогое приобретение в своей истории.

В июле "Барселона" на официальном сайте анонсировала продление контракта с Месси до 30 июня 2021 года. Однако, по информации французского Canal Plus, соглашение до сих пор не подписано.

На данный момент самым дорогим трансфером в истории футбола является переход бразильца Неймара во французский "Пари Сен-Жермен". Третьего августа представители бразильского нападающего воспользовались опцией выкупа в контракте игрока с "Барселоной" за 222 миллиона евро, и в статусе свободного агента Неймар перешел в "ПСЖ".
трансферы, Манчестер Сити, Лионель Месси

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Источник:

Mundodeportivo

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