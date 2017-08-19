"Манчестер Юнайтед" разгромно победил во втором матче чемпионата Англии подряд

Вчера, 16:22

"Манчестер Юнайтед" во втором туре английской Премьер-лиги на выезде разгромил "Суонси".

Фото AFP
Фото AFP

В первом тайме зрители увидели лишь один забитый мяч – под занавес первой 45-минутки Эрик Байи добил круглого в стеку после удара Лукаку в перекладину.

А после перерыва "красные дьяволы" добили хозяев поля – свой третий гол в составе "МЮ" забил новичок команды Ромелу Лукаку, а затем еще отличились Поль Погба и Антони Мартиаль.

Отметим, что в первом туре чемпионата Англии "МЮ" дома с таким же разгромил "Вест Хэм", при этом, команда Жозе Моуринью не пропустила ни одного гола.

Напомним, что английский клуб проиграл "Реалу" матч за Суперкубок УЕФА (1:2). После того матча Моуринью подарил свою медаль болельщику.

Чемпионат Англии, 2 тур: расписание, результаты, таблица

"Суонси" – "Манчестер Юнайтед" – 0:4
Голы: Байи (45), Лукаку (80), Погба (82), Мартиаль (84)

"Суонси": Фабианьски, Фернандес, Бартли (Раутледж, 67), Ольссон, Моусон, Меса (Нарсинх, 67), Фер, Кэрролл, Нотон, Абрахам (Макберни, 82), Айю.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Байи, Блинд, Валенсия, Джонс, Мата (Феллайни, 75), Погба, Матич, Мхитарян (Эррера, 85), Рэшфорд (Мартиаль, 75), Лукаку.

Предупреждения: Погба (26), Фер (73).
футбол, чемпионат Англии, Манчестер Юнайтед, Суонси

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Сегодня|Спорт

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