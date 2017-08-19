"Манчестер Юнайтед" впервые за 110 лет забил по 4 гола в двух стартовых матчах чемпионата Англии

Вчера, 20:53

В последний раз такое происходило в сезоне 1907/1908 годов

Фото AFP
Фото AFP

"Манчестер Юнайтед" в двух стартовых турах английской Премьер-лиги сумел забить в сумме 8 мячей.

Впервые с сезона-1907/08 "Манчестер Юнайтед" забивал по четыре мяча в каждом из двух матчей, сообщает Gracenote Live.

Ранее "красные дьяволы" разобрались с "Вест Хэмом" (4:0), а сегодня был переигран "Суонси" (0:4).

Также у "Манчестер Юнайтед" лучшая разница забитых и пропущенных мячей после двух стартовых туров в истории английской Премьер-лиги.

Ныне "красные дьяволы" находятся на первой строчке в турнирной таблице АПЛ.

Напомним, ранее английский клуб проиграл "Реалу" матч за Суперкубок УЕФА (1:2)
футбол, чемпионат Англии, Манчестер Юнайтед

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Источник:

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