Матч "Динамо" – "Маритиму" будет судить арбитр из Израиля

Сегодня, 15:11

Лиран Лиани уже обслуживал матчи украинских команд

Лиран Лиани. Фото Twitter
Лиран Лиани. Фото Twitter

УЕФА назначил бригаду на ответный поединок раунда плей-офф Лиги Европы между киевским "Динамо" и "Маритиму".

Главный арбитр встречи – Лиран Лиани из Израиля. В Лиге Европы-2013/14 Лиани судил матч 1/16 финала ЛЕ "Динамо" – "Валенсия" (0:2). Перед этим в сезоне ЛЕ-2011/12 работал на игре раунда плей-офф "Ворскла" – "Динамо" Б (2:1). А в отборе на Евро-2016 обслуживал поединок Украина – Беларусь (3:1).

Напомним, что матч "Динамо" — "Маритиму" состоится 24 августа. Начало в 19:45.

В первом матче, который прошел на Мадейре, была зафиксирована ничья – 0:0. Билеты на матч "Динамо" – "Маритиму" уже поступили в продажу.
футбол, Лига Европы, Динамо Киев, арбитр, Маритиму

Вы сейчас просматриваете новость "Матч "Динамо" – "Маритиму" будет судить арбитр из Израиля". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Билеты на матч "Динамо" - "Маритиму" стоят от 35 гривен

Вчера, 10:51

Поединок состоится 24 августа на "Олимпийском"

Футбол

Киевляне боролись с соперником и полем. Фото ФК "Динамо"

Лига Европы: из Фуншала и Борисова везем "мир". Но "Динамо" теряет Хачериди

18 Августа, 09:34

Динамовцы боролись с соперником и полем, а александрийцы получили напутствие от комика

Футбол

Обзор матча "Маритиму" - "Динамо" - 0:0

18 Августа, 01:28

Команды сыграли первый матч плей-офф Лиги Европы

Футбол

Александр Хацкевич. Фото ФК "Динамо"

Александр Хацкевич: "Нам не хватало последнего паса"

18 Августа, 01:02

Наставник "Динамо" прокомментировал игру с "Маритиму"

Футбол

Борьба в Фуншале. Фото rtp.pt

"Динамо" сыграло вничью с "Маритиму" в Лиге Европы

18 Августа, 00:28

Команды отыграли матч без забитых голов

Футбол

Онлайн матча "Маритиму" - "Динамо" - 0:0

18 Августа, 00:04

Текстовая трансляция поединка квалификации Лиги Европы

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования