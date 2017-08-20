Матч "Динамо" – "Маритиму" будет судить арбитр из Израиля

УЕФА назначил бригаду на ответный поединок раунда плей-офф Лиги Европы между киевским "Динамо" и "Маритиму".

Главный арбитр встречи – Лиран Лиани из Израиля. В Лиге Европы-2013/14 Лиани судил матч 1/16 финала ЛЕ "Динамо" – "Валенсия" (0:2). Перед этим в сезоне ЛЕ-2011/12 работал на игре раунда плей-офф "Ворскла" – "Динамо" Б (2:1). А в отборе на Евро-2016 обслуживал поединок Украина – Беларусь (3:1).

Напомним, что матч "Динамо" — "Маритиму" состоится 24 августа. Начало в 19:45.

В первом матче, который прошел на Мадейре, была зафиксирована ничья – 0:0. Билеты на матч "Динамо" – "Маритиму" уже поступили в продажу.