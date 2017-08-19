"Монако" установил рекорд чемпионата Франции по футболу

Победа над "Метцем" (1:0) в третьем туре, стала для "Монако" 15-й в чемпионате Франции кряду. Таким образом монегаски превзошли достижение "Бордо", который выиграл 14 поединков подряд в 2009 году.

Победу клубу из княжества принес гол Радамеля Фалькао, а вот 18-летний Килиан Мбаппе, которого слухи связывают с уходом в "Реал" и "ПСЖ", остался вне заявки. По словами тренера команды Леонарду Жардима, он таким образом защищает игрока.

"Монако" закончил прошлую кампанию 12 выигрышами кряду, а нынешнюю начал победами над "Тулузой", "Дижоном" и "Метцем".

После трех туров "Монако" возглавляет турнирную таблицу.