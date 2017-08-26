Моуринью не рассчитывает на Ибрагимовича до января

Сегодня, 11:20

Шведский форвард не сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов

Златан Ибрагимович. Фото AFP
Златан Ибрагимович. Фото AFP

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что не рассчитывает на нападающего Златана Ибрагимовича на групповом этапе Лиги чемпионов. 35-летний шведский форвард, который на этой неделе подписал с клубом новый однолетний контракт, сейчас восстанавливается от травмы.

"Он не будет готов к групповому этапу Лиги чемпионов. Есть ли у нас место для него в заявке на Лигу чемпионов? Да. Поэтому нам не нужно оставлять ни одного игрока вне списка. Но не думаю, что Златан сыграет на групповом этапе. Надеюсь, он сможет сыграть на стадии плей-офф, но для этого нам нужно финишировать наверху.

Не хочу думать о том, когда он вернется. Я не спрашиваю и не говорю об этом с медицинским штабом. Он будет дополнительным игроком для нас во второй половине сезона. Когда я говорю о второй половине, то имею ввиду период после Рождества, январь, когда снова открывается трансферное окно.

Но я понятия не имею, когда он вернется, и, думаю, будет правильно даже не думать и не говорить об этом, а просто позволить ему делать свою работу шаг за шагом – и он вернется, когда будет готов", – цитирует португальского специалиста Manchester Evening News.

Напомним, на групповом этапе Лиги чемпионов соперниками "МЮ" будут ЦСКА, "Бенфика" и "Базель".

Своих соперников по групповому этапу турнира получил чемпион Украины донецкий "Шахтер".
футбол, Лига чемпионов, Манчестер Юнайтед, Жозе Моуринью, Златан Ибрагимович

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Источник:

Шахта.org

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