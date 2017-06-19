На футболиста "Реала" открыли дело по подозрению в даче ложных показаний

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Лука Модрич дал показания по делу бывшего президента загребского "Динамо" Здравко Мамича

Лука Модрич. Фото AFP
Лука Модрич. Фото AFP

Хорватская прокуратура открыла дело в отношении полузащитника сборной Хорватии и "Реала" Луки Модрича, который подозревается в даче ложных показаний.

На прошлой неделе Модрич дал показания по делу бывшего президента загребского "Динамо" Здравко Мамича, который обвиняется в финансовых махинациях, связанных с подозрительными трансферами игроков. Под подозрение прокуратуры попали показания Модрича по контракту, подписанному им в июле 2004 года, пишет Bleacher Report.

Здравко Мамич и его брат, экс-главный тренер "Динамо" Зоран Мамич, находятся под следствием в связи с обвинениями в коррупции и организованной преступной деятельности. Хорватские власти обвиняют их в хищении $ 17,3 млн из бюджета загребского клуба с 2008 года и невыплате налогов в размере $ 1,8 млн. Предположительно они не декларировали комиссионные за переход футболистов "Динамо" в зарубежные команды. В ноябре 2015 года Мамич был арестован, но позже отпущен под залог.

Модрич был игроком загребского "Динамо" с 2003 по 2008 год.
футбол, Лука Модрич

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Источник:

Championat.ru

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