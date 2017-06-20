Над женой форварда сборной Украины подшучивают подружки из-за фото на Мальдивах
Анна Кравец сфотографировалась на берегу океана
Форвард сборной Украины и киевского "Динамо" Артем Кравец продолжает отдыхать с женой Анной на Мальдивских островах.
Аня регулярно выкладывает в соцсети свои фотографии с отдыха. На сегодняшнем фото девушка в элегантном купальнике на берегу океана.
"Люди меня спрашивают мое ли это фото", – кокетничает Кравец.
"Думаю твое, но на фоне фото обоев", – подшучивают над девушкой ее подружки.
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