Над женой форварда сборной Украины подшучивают подружки из-за фото на Мальдивах

Сегодня, 19:49

Анна Кравец сфотографировалась на берегу океана

Место отдыха семьи Кравца. Фото Instagram
Место отдыха семьи Кравца. Фото Instagram

Форвард сборной Украины и киевского "Динамо" Артем Кравец продолжает отдыхать с женой Анной на Мальдивских островах.

Аня регулярно выкладывает в соцсети свои фотографии с отдыха. На сегодняшнем фото девушка в элегантном купальнике на берегу океана.

"Люди меня спрашивают мое ли это фото", – кокетничает Кравец.

"Думаю твое, но на фоне фото обоев", – подшучивают над девушкой ее подружки.

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футболист, Анна Кравец, WAGs

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Источник:

Сегодня|Спорт

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