Над женой форварда сборной Украины подшучивают подружки из-за фото на Мальдивах

Форвард сборной Украины и киевского "Динамо" Артем Кравец продолжает отдыхать с женой Анной на Мальдивских островах.

Аня регулярно выкладывает в соцсети свои фотографии с отдыха. На сегодняшнем фото девушка в элегантном купальнике на берегу океана.

"Люди меня спрашивают мое ли это фото", – кокетничает Кравец.

"Думаю твое, но на фоне фото обоев", – подшучивают над девушкой ее подружки.