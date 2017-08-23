Неймар подает встречный иск на "Барселону"
Испанский клуб утверждает, что футболист не выполнил контрактные обязательства, бразилец не согласен
Адвокаты нападающего "ПСЖ" Неймара сообщили, что футболист был удивлен решением его бывшего клуба "Барселоны" подать на бразильца в суд из-за якобы невыполнения со стороны игрока контрактных обязательств перед каталонским клубом.
"Сообщаем, что Неймар и адвокаты осведомлены о новостях о намерении "Барселоны" добиваться взыскания денег через местные суды. После получения официальных уведомлений и изучения всех деталей сторона защиты предпримет все необходимые шаги в установленном порядке. Что касается бонусов, связанных с исполнением контракта в 2016 году, то считаем необходимым сообщить, что игроком инициирован процесс подготовки и подачи документов в суды", – приводит текст заявления адвокатов Неймара Marca.
В "Барселоне" утверждают, что Неймар, перешедший в "ПСЖ" за 222 миллиона евро, должен выплатить сине-гранатовым 8,5 миллиона евро за невыполнение контрактных обязательств. В прошлом году бразилец продлил контракт с "Барсой" до 2021 года, и клуб хочет вернуть бонус, выплаченный игроку за подписание нового договора, а также 10% за просроченную задолженность.
Представители Неймара 3 августа воспользовались опцией выкупа в контракте игрока с "Барселоной" за 222 миллиона евро. Форвард в статусе свободного агента перешел в "ПСЖ". Трансфер стал рекордным в истории мирового футбола.
На днях Неймар забил свой первый дубль за "ПСЖ", отметившись двумя голами в матче с "Тулузой".
Вы сейчас просматриваете новость "Неймар подает встречный иск на "Барселону"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии