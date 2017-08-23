Неймар подает встречный иск на "Барселону"

Адвокаты нападающего "ПСЖ" Неймара сообщили, что футболист был удивлен решением его бывшего клуба "Барселоны" подать на бразильца в суд из-за якобы невыполнения со стороны игрока контрактных обязательств перед каталонским клубом.

"Сообщаем, что Неймар и адвокаты осведомлены о новостях о намерении "Барселоны" добиваться взыскания денег через местные суды. После получения официальных уведомлений и изучения всех деталей сторона защиты предпримет все необходимые шаги в установленном порядке. Что касается бонусов, связанных с исполнением контракта в 2016 году, то считаем необходимым сообщить, что игроком инициирован процесс подготовки и подачи документов в суды", – приводит текст заявления адвокатов Неймара Marca.

В "Барселоне" утверждают, что Неймар, перешедший в "ПСЖ" за 222 миллиона евро, должен выплатить сине-гранатовым 8,5 миллиона евро за невыполнение контрактных обязательств. В прошлом году бразилец продлил контракт с "Барсой" до 2021 года, и клуб хочет вернуть бонус, выплаченный игроку за подписание нового договора, а также 10% за просроченную задолженность.

Представители Неймара 3 августа воспользовались опцией выкупа в контракте игрока с "Барселоной" за 222 миллиона евро. Форвард в статусе свободного агента перешел в "ПСЖ". Трансфер стал рекордным в истории мирового футбола.

На днях Неймар забил свой первый дубль за "ПСЖ", отметившись двумя голами в матче с "Тулузой".