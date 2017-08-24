Онлайн группового этапа Лиги чемпионов

Сегодня в зале Grimaldi Forum в Монако состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Начало церемонии – в 19:00 по киевскому времени.

Украину в турнире представит чемпион, обладатель Кубка и Суперкубка страны донецкий "Шахтер". Киевское "Динамо", напомним, по сумме двух матчей уступило швейцарскому "Янг Бойз" и вылетело с турнира.

В торжественной церемонии жеребьевки примет участие наставник сборной Украины Андрей Шевенко и Франческо Тотти.

Перед самой жеребьевкой групп будут названы лучший футболист и футболистка года по версии УЕФА, лучший вратарь, защитник, полузащитник, и нападающий Лиги чемпионов-2016/17.

Традиционно 32 участника этого этапа были поделены на четыре корзины: первая – чемпионы топ-8 стран в рейтинге УЕФА, а также победитель прошлого розыгрыша турнира, остальные – согласно клубному рейтингу УЕФА.

Матчи этой стадии пройдут с 12 сентября по 6 декабря, точный календарь станет известен позже. Финал, напомним, состоится 26 мая в Киеве в НСК "Олимпийский".

Напомним, что команды из Украины и России продолжают разводить по разным группам.

Корзина 1: "Реал" (Испания, чемпион), "Бавария" (Германия), "Ювентус" (Италия), "Бенфика" (Португалия), "Челси" (Англия), "Шахтер" (Украина), "Монако" (Франция), "Спартак" (Россия)

Корзина 2: "Барселона" (Испания), "Атлетико" (Испания), "ПСЖ" (Франция), "Боруссия" Д (Германия), "Севилья" (Испания), "Манчестер Сити" (Англия), "Порту" (Португалия), "Манчестер Юнайтед" (Англия)

Корзина 3: "Наполи" (Италия), "Тоттенхэм" (Англия), "Базель" (Швейцария), "Олимпиакос" (Греция), "Андерлехт" (Бельгия), "Ливерпуль" (Англия), "Рома" (Италия), "Бешикташ" (Турция)

Корзина 4: "Селтик" (Шотландия), ЦСКА М (Россия), "Спортинг" (Португалия), АПОЕЛ (Кипр), "Фейеноорд" (Голландия), "Марибор" (Словения), "Карабах" (Азербайджан), "РБ Лейпциг" (Германия)

Результаты жеребьевки: (обновляйте страницу)