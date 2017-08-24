Онлайн группового этапа Лиги чемпионов

Сегодня, 18:50

"Шахтер" узнает соперников по групповому этапу главного клубного турнира Европы

Фото AFP
Фото AFP

Сегодня в зале Grimaldi Forum в Монако состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Начало церемонии – в 19:00 по киевскому времени.

Украину в турнире представит чемпион, обладатель Кубка и Суперкубка страны донецкий "Шахтер". Киевское "Динамо", напомним, по сумме двух матчей уступило швейцарскому "Янг Бойз" и вылетело с турнира.

В торжественной церемонии жеребьевки примет участие наставник сборной Украины Андрей Шевенко и Франческо Тотти.

Перед самой жеребьевкой групп будут названы лучший футболист и футболистка года по версии УЕФА, лучший вратарь, защитник, полузащитник, и нападающий Лиги чемпионов-2016/17.

Традиционно 32 участника этого этапа были поделены на четыре корзины: первая – чемпионы топ-8 стран в рейтинге УЕФА, а также победитель прошлого розыгрыша турнира, остальные – согласно клубному рейтингу УЕФА.

Матчи этой стадии пройдут с 12 сентября по 6 декабря, точный календарь станет известен позже. Финал, напомним, состоится 26 мая в Киеве в НСК "Олимпийский".

Напомним, что команды из Украины и России продолжают разводить по разным группам.

Корзина 1: "Реал" (Испания, чемпион), "Бавария" (Германия), "Ювентус" (Италия), "Бенфика" (Португалия), "Челси" (Англия), "Шахтер" (Украина), "Монако" (Франция), "Спартак" (Россия)

Корзина 2: "Барселона" (Испания), "Атлетико" (Испания), "ПСЖ" (Франция), "Боруссия" Д (Германия), "Севилья" (Испания), "Манчестер Сити" (Англия), "Порту" (Португалия), "Манчестер Юнайтед" (Англия)

Корзина 3: "Наполи" (Италия), "Тоттенхэм" (Англия), "Базель" (Швейцария), "Олимпиакос" (Греция), "Андерлехт" (Бельгия), "Ливерпуль" (Англия), "Рома" (Италия), "Бешикташ" (Турция)

Корзина 4: "Селтик" (Шотландия), ЦСКА М (Россия), "Спортинг" (Португалия), АПОЕЛ (Кипр), "Фейеноорд" (Голландия), "Марибор" (Словения), "Карабах" (Азербайджан), "РБ Лейпциг" (Германия)

Результаты жеребьевки: (обновляйте страницу)

Группа А Группа В Группа С Группа D

"Бенфика" (Пор)
"Манчестер Ю" (Анг)
"Базель" (Швейц)
ЦСКА (Рос)

 "Бавария" (Гер)
"ПСЖ" (Фра)
"Андерлехт" (Бел)
"Селтик" (Шот)		 "Челси" (Анг)
"Атлетико" (Исп)
"Рома" (Ита)
"Карабах" (Азе)		 "Ювентус" (Ита)
"Барселона" (Исп)
"Олимпиакос" (Гре)
"Спортинг" (Пор)
Группа E  Группа F Группа G Группа H
"Спартак" (Рос)
"Севилья" (Исп)
"Ливерпуль" (Анг)
"Марибор" (Сло)		 "Шахтер" (Укр)
"МанСити" (Анг)
"Наполи" (Ита)
"Фейеноорд" (Гол)		 "Монако" (Фра)
"Порту" (Пор)
"Бешикташ" (Тур)
"Лейпциг" (Гер)		 "Реал" (Исп)
"Боруссия" Д (Гер)
"Тоттенхэм" (Анг)
АПОЕЛ (Кипр)
футбол, Лига чемпионов, жеребьевка, Шахтер Донецк

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Сегодня|Спорт

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