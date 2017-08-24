Онлайн группового этапа Лиги чемпионов
"Шахтер" узнает соперников по групповому этапу главного клубного турнира Европы
Сегодня в зале Grimaldi Forum в Монако состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Начало церемонии – в 19:00 по киевскому времени.
Украину в турнире представит чемпион, обладатель Кубка и Суперкубка страны донецкий "Шахтер". Киевское "Динамо", напомним, по сумме двух матчей уступило швейцарскому "Янг Бойз" и вылетело с турнира.
В торжественной церемонии жеребьевки примет участие наставник сборной Украины Андрей Шевенко и Франческо Тотти.
Перед самой жеребьевкой групп будут названы лучший футболист и футболистка года по версии УЕФА, лучший вратарь, защитник, полузащитник, и нападающий Лиги чемпионов-2016/17.
Традиционно 32 участника этого этапа были поделены на четыре корзины: первая – чемпионы топ-8 стран в рейтинге УЕФА, а также победитель прошлого розыгрыша турнира, остальные – согласно клубному рейтингу УЕФА.
Матчи этой стадии пройдут с 12 сентября по 6 декабря, точный календарь станет известен позже. Финал, напомним, состоится 26 мая в Киеве в НСК "Олимпийский".
Напомним, что команды из Украины и России продолжают разводить по разным группам.
Корзина 1: "Реал" (Испания, чемпион), "Бавария" (Германия), "Ювентус" (Италия), "Бенфика" (Португалия), "Челси" (Англия), "Шахтер" (Украина), "Монако" (Франция), "Спартак" (Россия)
Корзина 2: "Барселона" (Испания), "Атлетико" (Испания), "ПСЖ" (Франция), "Боруссия" Д (Германия), "Севилья" (Испания), "Манчестер Сити" (Англия), "Порту" (Португалия), "Манчестер Юнайтед" (Англия)
Корзина 3: "Наполи" (Италия), "Тоттенхэм" (Англия), "Базель" (Швейцария), "Олимпиакос" (Греция), "Андерлехт" (Бельгия), "Ливерпуль" (Англия), "Рома" (Италия), "Бешикташ" (Турция)
Корзина 4: "Селтик" (Шотландия), ЦСКА М (Россия), "Спортинг" (Португалия), АПОЕЛ (Кипр), "Фейеноорд" (Голландия), "Марибор" (Словения), "Карабах" (Азербайджан), "РБ Лейпциг" (Германия)
Результаты жеребьевки: (обновляйте страницу)
|Группа А
|Группа В
|Группа С
|Группа D
|
"Бенфика" (Пор)
|"Бавария" (Гер)
"ПСЖ" (Фра)
"Андерлехт" (Бел)
"Селтик" (Шот)
|"Челси" (Анг)
"Атлетико" (Исп)
"Рома" (Ита)
"Карабах" (Азе)
|"Ювентус" (Ита)
"Барселона" (Исп)
"Олимпиакос" (Гре)
"Спортинг" (Пор)
|Группа E
|Группа F
|Группа G
|Группа H
|"Спартак" (Рос)
"Севилья" (Исп)
"Ливерпуль" (Анг)
"Марибор" (Сло)
|"Шахтер" (Укр)
"МанСити" (Анг)
"Наполи" (Ита)
"Фейеноорд" (Гол)
|"Монако" (Фра)
"Порту" (Пор)
"Бешикташ" (Тур)
"Лейпциг" (Гер)
|"Реал" (Исп)
"Боруссия" Д (Гер)
"Тоттенхэм" (Анг)
АПОЕЛ (Кипр)
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