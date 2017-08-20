Португальский колдун уверен, что Криштиану Роналду проклят

Сегодня, 10:28

Сглаз футболиста связан с тем, что тот не присутствовал на похоронах отца

Криштиану Роналду. Фото AFP
Криштиану Роналду. Фото AFP

Португальский колдун Фафе заявил, что нападающий "Реала" Криштиану Роналду проклят. Этим летом форварда обвиняли в уклонении от уплаты налогов на сумму 14,7 миллиона евро, а 14 августа он был дисквалифицирован на 5 матчей за толчок судьи в первой игре за Суперкубок Испании против "Барселоны" (3:1).

Однако, по словам колдуна, сглаз Роналду связан с тем, что тот не смог присутствовать на похоронах отца.

"Роналду был слаб как духовно, так и физически, – говорит Фафе. – Он пропустил похороны отца, чтобы выйти на поле. Это высвободило большое количество энергии. Он не попрощался с отцом, не говорил с ним долгое время при жизни. У таких действий есть последствия. Каким бы плохим не был отец, игнорирование его похорон освобождает большое количество энергии.

Если бы у него, или его семьи, был сильный колдун, все было бы хорошо. Я был бы рад помочь Роналду бесплатно".

Отметим, что Роналду наравне с Месси и Буффоном претендует на звание лучшего футболиста Европы, а также вошел в число претендентов на награду от ФИФА.
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СЭ

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