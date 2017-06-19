Пострадавший от взрыва футболист Марк Бартра женился

Защитник дортмундской "Боруссии" Марк Бартра женился. 26-летний игрок вместе с супругой Мелиссой Хименес сыграли свадьбу в городе Аржентона, находящемся недалеко от Барселоны.

На свадьбе присутствовали бывшие и нынешние игроки каталонцев Хави, Педро, Жорди Альба, Рафинья Алькантара, Тиагу Алькантара, Кристиан Тельо и Сержиу Бускетс.

В прошлом сезоне Бартра провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.

Перед матчем Лиги чемпионов "Боруссия" Д – "Монако", возле автобуса немецкого клуба прогремел взрыв. Бартра тогда получил ранение руки и перенес операцию.