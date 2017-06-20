Президент "Агробизнеса": "Шесть клубов готовы выйти из Второй лиги, если туда допустят "Металлист 1925"

Сегодня, 18:54

Фанаты харьковского клуба избивали даже детей

Президент "Агробизнеса": "Шесть клубов готовы выйти из Второй лиги, если туда допустят "Металлист 1925"

Президент "Агробизнеса" Олег Собуцкий прокомментировал вчерашний инцидент во время финала любительского чемпионата Украины, а также заявил, что будет инициировать вопрос о недопуске "Металлист 1925" к участию во Второй лиге.

- Сейчас еще окончательных данных нет, но на данный момент с нашей стороны пострадало 12 человек.

Это быдло избило наших военных, на трибунах, женщин, представителям Федерации дисталось, нашей ветеранской сборной. Даже, ребенок 12 лет пострадал.

У кого-то выбиты зубы, у кого-то нос поломан. Это все обычные болельщики, даже не ребята из нашего фанатского сектора. Кто-то уже сейчас в Житомире в больнице лежит – нас же люди со всей страны приехали поддерживать. Из Запорожье группа приехала. Тоже попали в больницу. Будем сегодня ездить, чтобы проведать их.

Я тоже сейчас в больнице. Надо идти делать снимок, наверное ребро сломали. Дышать трудно.

Постараюсь сегодня на 14:00 успеть на Исполком, если меня выпустят из больницы, буду инициировать вопрос о недопуске "Металлист 1925" к участию во Второй лиге. Вчера я говорил с президентом ФФУ о том, чтобы их ни в коем случае не допускали. Не думаю, что сегодня кто-то из членов исполкома будет против.

Скажите, пожалуйста, кто к ним поедет в Харьков после такого? Мы к ним не поедем. Я сегодня уже говорил с представителям шести клубов из Второй лиги и они подтвердили, что не собираются теперь ехать в Харьков. Это они сами мне звонили, не я к ним.

Более того, они даже готовы писать заявления о выходе из Второй лиги, если "Металлист 1925" допустят к соревнованиям в этом турнире.
футбол, болельщики, вторая лига, Металлист 1925, Агробизнес

Вы сейчас просматриваете новость "Президент "Агробизнеса": "Шесть клубов готовы выйти из Второй лиги, если туда допустят "Металлист 1925"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ua-football

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

В Киеве ультрас из Харькова сорвали финал аматорского чемпионата Украины

Вчера, 20:58

"Агробизнес" и "Металлист 1925" не дождались финального свистка из-за беспорядков, устроенных болельщиками

Баскетбол

Украина получила неожиданную поддержку на Евробаскете-2017

Вчера, 14:10

На заключительный матч в группе команда Владимира Холопова заходила под крики "Украина!"

Футбол

Фото millwallfc.co.uk

В честь болельщика "Миллуолла", который дал отпор террористам, назвали пиво

18 Июня, 15:24

Шведская пивоварня разработала специальный сорт горького пива, получивший название "Да пошли вы! Я за "Миллуолл"

Футбол

Наибольшие проблемы с посещаемостью в Казани. Фото AFP

В России сгоняют бюджетников на матчи Кубка Конфедераций

17 Июня, 12:01

На игры престижного турнира раздают бесплатные билеты

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования