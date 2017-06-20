Президент "Агробизнеса": "Шесть клубов готовы выйти из Второй лиги, если туда допустят "Металлист 1925"

Президент "Агробизнеса" Олег Собуцкий прокомментировал вчерашний инцидент во время финала любительского чемпионата Украины, а также заявил, что будет инициировать вопрос о недопуске "Металлист 1925" к участию во Второй лиге.

- Сейчас еще окончательных данных нет, но на данный момент с нашей стороны пострадало 12 человек.

Это быдло избило наших военных, на трибунах, женщин, представителям Федерации дисталось, нашей ветеранской сборной. Даже, ребенок 12 лет пострадал.

У кого-то выбиты зубы, у кого-то нос поломан. Это все обычные болельщики, даже не ребята из нашего фанатского сектора. Кто-то уже сейчас в Житомире в больнице лежит – нас же люди со всей страны приехали поддерживать. Из Запорожье группа приехала. Тоже попали в больницу. Будем сегодня ездить, чтобы проведать их.

Я тоже сейчас в больнице. Надо идти делать снимок, наверное ребро сломали. Дышать трудно.

Постараюсь сегодня на 14:00 успеть на Исполком, если меня выпустят из больницы, буду инициировать вопрос о недопуске "Металлист 1925" к участию во Второй лиге. Вчера я говорил с президентом ФФУ о том, чтобы их ни в коем случае не допускали. Не думаю, что сегодня кто-то из членов исполкома будет против.

Скажите, пожалуйста, кто к ним поедет в Харьков после такого? Мы к ним не поедем. Я сегодня уже говорил с представителям шести клубов из Второй лиги и они подтвердили, что не собираются теперь ехать в Харьков. Это они сами мне звонили, не я к ним.

Более того, они даже готовы писать заявления о выходе из Второй лиги, если "Металлист 1925" допустят к соревнованиям в этом турнире.