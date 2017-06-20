Президент "Агробизнеса": "Шесть клубов готовы выйти из Второй лиги, если туда допустят "Металлист 1925"
Фанаты харьковского клуба избивали даже детей
Президент "Агробизнеса" Олег Собуцкий прокомментировал вчерашний инцидент во время финала любительского чемпионата Украины, а также заявил, что будет инициировать вопрос о недопуске "Металлист 1925" к участию во Второй лиге.
- Сейчас еще окончательных данных нет, но на данный момент с нашей стороны пострадало 12 человек.
Это быдло избило наших военных, на трибунах, женщин, представителям Федерации дисталось, нашей ветеранской сборной. Даже, ребенок 12 лет пострадал.
У кого-то выбиты зубы, у кого-то нос поломан. Это все обычные болельщики, даже не ребята из нашего фанатского сектора. Кто-то уже сейчас в Житомире в больнице лежит – нас же люди со всей страны приехали поддерживать. Из Запорожье группа приехала. Тоже попали в больницу. Будем сегодня ездить, чтобы проведать их.
Я тоже сейчас в больнице. Надо идти делать снимок, наверное ребро сломали. Дышать трудно.
Постараюсь сегодня на 14:00 успеть на Исполком, если меня выпустят из больницы, буду инициировать вопрос о недопуске "Металлист 1925" к участию во Второй лиге. Вчера я говорил с президентом ФФУ о том, чтобы их ни в коем случае не допускали. Не думаю, что сегодня кто-то из членов исполкома будет против.
Скажите, пожалуйста, кто к ним поедет в Харьков после такого? Мы к ним не поедем. Я сегодня уже говорил с представителям шести клубов из Второй лиги и они подтвердили, что не собираются теперь ехать в Харьков. Это они сами мне звонили, не я к ним.
Более того, они даже готовы писать заявления о выходе из Второй лиги, если "Металлист 1925" допустят к соревнованиям в этом турнире.
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