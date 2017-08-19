"ПСЖ" договорился с "Монако" о покупке Мбаппе

Вчера, 19:29

Сумма трансфера с учетом бонусов составит около 200 миллионов евро

Килиан Мбаппе. Фото AFP
Килиан Мбаппе. Фото AFP

"ПСЖ" удалось договориться с "Монако" по покупке нападающего Кильяна Мбаппе, утверждает El Mundo Deportivo.

По данным источника, сумма сделки составит 180 миллионов евро и может возрасти до 200 миллионов с учетом бонусов. Ранее сообщалось, что парижане заплатят 160 миллионов евро.

Трансфер клубы должны оформить в ближайшее время, а на следующей неделе Мбаппе будет представлен в качестве новичка "ПСЖ", с которым подпишет контракт на пять лет.

Напомним, "ПСЖ" ранее оформил самый дорогой трансфер в истории. Также команду может покинуть Анхель Ди Мария.
ФК Монако, футбол, чемпионат Франции, псж, Килиан Мбаппе

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СЭ

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