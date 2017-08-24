Результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов

Сегодня, 19:56

В Монако прошла церемония жеребьевки главного клубного турнира континента

Андрей Шевченко принял участие в церемонии в Монако. Фото twitter.com/ChampionsLeague
Андрей Шевченко принял участие в церемонии в Монако. Фото twitter.com/ChampionsLeague

В четверг в Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Своих соперников узнал и единственный представитель Украины в самом престижном клубном турнире Европы – донецкий "Шахтер", который стартует сразу в группе как чемпион страны. "Горнякам" достались английский "Манчестер Сити", итальянский "Наполи" и голландский "Фейеноорд".

Результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов:

Группа А Группа В Группа С Группа D

"Бенфика" (Пор)
"Манчестер Ю" (Анг)
"Базель" (Швейц)
ЦСКА (Рос)

 "Бавария" (Гер)
"ПСЖ" (Фра)
"Андерлехт" (Бел)
"Селтик" (Шот)		 "Челси" (Анг)
"Атлетико" (Исп)
"Рома" (Ита)
"Карабах" (Азе)		 "Ювентус" (Ита)
"Барселона" (Исп)
"Олимпиакос" (Гре)
"Спортинг" (Пор)
Группа E  Группа F Группа G Группа H
"Спартак" (Рос)
"Севилья" (Исп)
"Ливерпуль" (Анг)
"Марибор" (Сло)		 "Шахтер" (Укр)
"МанСити" (Анг)
"Наполи" (Ита)
"Фейеноорд" (Гол)		 "Монако" (Фра)
"Порту" (Пор)
"Бешикташ" (Тур)
"Лейпциг" (Гер)		 "Реал" (Исп)
"Боруссия" Д (Гер)
"Тоттенхэм" (Анг)
АПОЕЛ (Кипр)

Матчи группового этапа ЛЧ пройдут с 12 сентября по 6 декабря, а точный календарь станет известен позже. Финал, напомним, состоится 26 мая в Киеве в НСК "Олимпийский".

Напомним, что "Динамо" не смогло пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, уступив в третьем квалификационном раунде швейцарскому "Янг Бойз". Дома киевляне выиграли 3:1, но на выезде уступили со счетом 0:2. Сегодня "Динамо" проведет ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы и попробует квалифицироваться в групповой этап этого турнира. Наш сайт проводит онлайн поединка "Динамо" – "Маритиму".
Лига чемпионов, жеребьевка

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Сегодня|Спорт

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