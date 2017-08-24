Результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов
В Монако прошла церемония жеребьевки главного клубного турнира континента
В четверг в Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Своих соперников узнал и единственный представитель Украины в самом престижном клубном турнире Европы – донецкий "Шахтер", который стартует сразу в группе как чемпион страны. "Горнякам" достались английский "Манчестер Сити", итальянский "Наполи" и голландский "Фейеноорд".
Результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов:
|Группа А
|Группа В
|Группа С
|Группа D
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"Бенфика" (Пор)
|"Бавария" (Гер)
"ПСЖ" (Фра)
"Андерлехт" (Бел)
"Селтик" (Шот)
|"Челси" (Анг)
"Атлетико" (Исп)
"Рома" (Ита)
"Карабах" (Азе)
|"Ювентус" (Ита)
"Барселона" (Исп)
"Олимпиакос" (Гре)
"Спортинг" (Пор)
|Группа E
|Группа F
|Группа G
|Группа H
|"Спартак" (Рос)
"Севилья" (Исп)
"Ливерпуль" (Анг)
"Марибор" (Сло)
|"Шахтер" (Укр)
"МанСити" (Анг)
"Наполи" (Ита)
"Фейеноорд" (Гол)
|"Монако" (Фра)
"Порту" (Пор)
"Бешикташ" (Тур)
"Лейпциг" (Гер)
|"Реал" (Исп)
"Боруссия" Д (Гер)
"Тоттенхэм" (Анг)
АПОЕЛ (Кипр)
Матчи группового этапа ЛЧ пройдут с 12 сентября по 6 декабря, а точный календарь станет известен позже. Финал, напомним, состоится 26 мая в Киеве в НСК "Олимпийский".
Напомним, что "Динамо" не смогло пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, уступив в третьем квалификационном раунде швейцарскому "Янг Бойз". Дома киевляне выиграли 3:1, но на выезде уступили со счетом 0:2. Сегодня "Динамо" проведет ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы и попробует квалифицироваться в групповой этап этого турнира. Наш сайт проводит онлайн поединка "Динамо" – "Маритиму".
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