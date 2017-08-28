Ринат Ахметов: "Шахтер" обязательно приедет в Мариуполь

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Президент "Шахтера" – о ситуации вокруг неявки "Динамо" на матч в Мариуполь

Президент &quot;Шахтера&quot; Ринат Ахметов. Фото shakhtar.com
Президент "Шахтера" Ринат Ахметов. Фото shakhtar.com

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов прокомментировал в программе "Великий футбол" ситуацию вокруг несостоявшегося матча седьмого тура чемпионата Украины "Мариуполь" – "Динамо" (Киев).

"Как я оцениваю действия "Динамо"? Думаю, этот вопрос не ко мне. Почему они так поступают, будет правильно спросить менеджмент "Динамо" или президента клуба. Я это не комментирую. Но хочу заверить всех наших болельщиков: "Шахтер" очень ждет этого матча и обязательно приедет в Мариуполь, чтобы подарить нашим землякам большой футбольный праздник. Если вы спросите, опасно ли для футболистов играть в Мариуполе, я спрошу вас в ответ: а для полумиллионного населения города не опасно там жить? Это мирные люди. И если для них находиться в городе не опасно, значит и нашим футболистам бояться нечего".

Напомним, что в пятницу "Динамо" в заявлении на официальном сайте сообщило, что не поедет на матч в Мариуполе. А в субботу клуб отправил письмо в ФФУ, Премьер-лигу и ФК "Мариуполь" с просьбой назначить новую дату матча.

Ранее комитет по безопасности и стадионам ФФУ принял решение, что матч 7-го тура Премьер-лиги "Мариуполь" – "Динамо" не будет перенесен в другой город. В итоге "Мариуполь" вместо поединка с киевлянами сыграл вничью с ветеранами сборной Украины.
Мариуполь, чемпионат Украины, Динамо Киев, Шахтер Донецк, ФК Мариуполь, Ринат Ахметов

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Источник:

Официальный сайт ФК "Шахтер"

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