Роналду готов остаться в "Реале", если клуб оплатит налоговый штраф
Клуб должен будет выплатить испанским властям 14,7 миллиона евро и штраф, если будет доказана вина португальца
Криштиану Роналду назвал условия, при которых разногласия с "Реалом" останутся в прошлом. Для этого клуб должен выплатить испанским властям 14,7 миллиона евро и штраф, если будет доказана вина португальца в уклонении от налогов.
Требование Роналду является единственным выходом из сложившейся ситуации по мнению самого игрока, который обвиняется в неуплате налогов.
Чтобы удержать свою звезду, "Реал" готов не только покрыть расходы перед испанскими властями, но и продлить контракт с португальцем еще на один год с сохранением текущих условий.
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