Роналду готов остаться в "Реале", если клуб оплатит налоговый штраф

Вчера, 15:05

Клуб должен будет выплатить испанским властям 14,7 миллиона евро и штраф, если будет доказана вина португальца

Криштиану Роналду. Фото AFP
Криштиану Роналду. Фото AFP

Криштиану Роналду назвал условия, при которых разногласия с "Реалом" останутся в прошлом. Для этого клуб должен выплатить испанским властям 14,7 миллиона евро и штраф, если будет доказана вина португальца в уклонении от налогов.

Требование Роналду является единственным выходом из сложившейся ситуации по мнению самого игрока, который обвиняется в неуплате налогов.

Чтобы удержать свою звезду, "Реал" готов не только покрыть расходы перед испанскими властями, но и продлить контракт с португальцем еще на один год с сохранением текущих условий.
футбол, Реал Мадрид, Криштиану Роналду

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Источник:

Football.ua

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