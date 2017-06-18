Роналду готов остаться в "Реале", если клуб оплатит налоговый штраф

Клуб должен будет выплатить испанским властям 14,7 миллиона евро и штраф, если будет доказана вина португальца

Криштиану Роналду назвал условия, при которых разногласия с "Реалом" останутся в прошлом. Для этого клуб должен выплатить испанским властям 14,7 миллиона евро и штраф, если будет доказана вина португальца в уклонении от налогов.

Требование Роналду является единственным выходом из сложившейся ситуации по мнению самого игрока, который обвиняется в неуплате налогов.

Чтобы удержать свою звезду, "Реал" готов не только покрыть расходы перед испанскими властями, но и продлить контракт с португальцем еще на один год с сохранением текущих условий.