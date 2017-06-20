Ротань провел первую тренировку со "Славией"

Тренерский штаб чемпиона Чехии будет следить за украинцем на протяжении недели, после чего примет решение

Капитан "Днепра" Руслан Ротань прибыл в расположение чешской "Славии" для прохождения просмотра. Вместе с новой командой Руслан уже провел первую тренировку.

"Мы обсуждаем подписание Руслана. Это очень опытный игрок, капитан сборной Украины. Он имеет великую карьеру позади. В своем возрасте он демонстрирует отличную готовность. На протяжении недели мы будем смотреть за ним, а дальше будет видно", – цитирует главного тренера Ярослава Шилхавы официальный сайт "Славии".

Отметим, что в новом сезоне "Славия" сыграет в квалификации Лиги чемпионов – по итогам нынешнего сезона пражский клуб стал чемпионом Чехии.

На счету 35-летнего Ротаня 21 матч во всех турнирах за "Днепр" в нынешней кампании, в которых он отметился 5 голами.