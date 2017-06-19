Руслан Ротань прибыл в Чехию, где подпишет контракт со "Славией"

Президент клуба заявил, что украинскому ветерану предстоит еще пройти осмотр в клубе, после чего решится его судьба

36-летний полузащитник "Днепра" и сборной Украины Руслан Ротань прибыл в Прагу для подписания контракта с чешской "Славией".

Ранее, напомним, известный агент Вячеслав Заховайло сообщил, что Ротань пройдет в Праге углубленный медицинский тест, а после него – подпишет соглашение на полтора года.

В то же время директор "Славии" Ярослав Тврдик отметил, что вероятность подписания контракта с Ротанем очень низкая.

"При всем уважении к Ротаню, ему скоро 36… Впрочем, ему предстоит пройти осмотр в течение недели, и все зависит от тренерского штаба и самого футболиста. Хотя вероятность того, что он перейдет в "Славию", очень низка", – сказал он.