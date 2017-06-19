Руслан Ротань прошел медобследование в "Славии"

Вчера, 22:31

Футболист уже начал тренировки с командой

Руслан Ротань. Фото ФК &quot;Славия&quot;
Руслан Ротань. Фото ФК "Славия"

Экс-капитан "Днепра" Руслан Ротань прошел медосмотр в "Славии" и уже начал работу с командой. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Ранее была информация о том, что хавбек прибыл в Прагу и, возможно, даже сегодня успеет подписать контракт с чемпионами Чехии, однако, главный тренер "Славии" Ярослав Шилгавы заявил, что он еще хочет просмотреть украинца на футбольном поле.

Вскоре пражская команда должна сыграть с "Жилиной", "Селтиком" и "Ниццей", а значит, у Руслана будут возможности показать свои лучшие качества.
футбол, Руслан Ротань, Славия Прага

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XSport

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