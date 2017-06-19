Сегодня старт футбольного евросезона, который точно будет украинским

Сегодня запуск нового еврокубкового сезона, жеребьевка первых раундов квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы. Стартовый светофор на путях в Киев и Лион. Наши клубы наблюдают за сим с высоты 8-го места в таблице коэффициентов УЕФА, которое позволяет еще месяц заниматься работой над собой и начинать с 3-го раунда отбора. Там у нас будет "Динамо" (ЛЧ), "Олимпик" и "Александрия" (ЛЕ). С прямыми путевками в групповой раунд – "Шахтер" (ЛЧ), "Заря" (ЛЕ).

А пока время очень разношерстных коллективов – от гибралтарского ФК "Европа" до наконец выплывшего с шотландского дна славного "Глазго Рейнджерс". Обанкротившийся рекордсмен футбола – 54-кратный национальный чемпион! – вернулся из 4-го дивизиона Шотландии, и уже с "бронзой". В "Рейнджерс", кстати, доигрывают когда-то €22-миллионый Бруну Алвеш и экс-динамовец Кранчар.

ДВА НАШИХ ГОРОДА ФИНАЛОВ. В финалах обоих еврокубков нового сезона фигурирует Киев. В Лиге чемпионов – целиком и полностью, НСК "Олимпийский" примет главный матч клубного сезона. Впервые в Украине – финал ЛЧ. А трофей Лиги Европы разыграют в Лионе, где только раз до этого был финал еврокубков, и выиграло его "Динамо" (Киев). Кубок кубков-1986, 3:0 с "Атлетико". Правда, тогда играли на "Жерлане", а теперь будут на стадионе – тезке нашего НСК, построенном под Евро-2016 "Парк Олимпик Лионне". УЕФА поощряет строителей новых арен.

ДЕБЮТ КОСОВО. С этого сезона в еврокубках дебютируют клубы Косово, 55-й национальной ассоциации, принятой в УЕФА. В ЛЧ – чемпион "Трепча’89", в ЛЕ – серебряный призер "Приштина". Ждать от них особого нечего, круче выхода в высшую лигу Югославии достижений у косовских клубов не было. И особых имен нет. Заезжал в Приштину Франко Барези, но только с детским лагерем "Милана". Может, высмотрел новых Шакири, Джаку или Цану – видных косоваров-то в футболе хватает, только уже под другими флагами. В Косово 30% населения – за чертой бедности, самый высокий показатель в Европе. По возможности уезжают. А въезжают: лучшим бомбардиром чемпионата Косово с 27 голами стал Отто Джон из Нигерии. В его стране за чертой – 70%, в пятерке самых бедных (данные cia.gov).

04, 04, МЫ НА ПЕРЕРЫВЕ. Два главных прогульщика этого сезона – клубы с самым высоким рейтингом УЕФА, оставшиеся без еврокубков, – "Байер 04" и "Шальке 04". Занимают 16-е и 19-е место в еврорейтинге, но оказались в чемпионате Германии за семеркой лучших, разобравших визы в ЛЧ/ЛЕ.



К сожалению, это аккурат те две команды Бундеслиги, где есть украинцы: Владлен Юрченко и Евгений Коноплянка.



Прошлый сезон для наших легионеров, игравших в топ-пятерке чемпионатов, вообще был кошмарным. И сами наиграли скромно, и клубы их попроваливались. "Шальке" Коноплянки впервые за семь лет, а "Байер" Юрченко впервые за девять лет не смог пробиться в еврокубки. "Гранада" Кравца вылетела из Примеры, а "Дармштадт" Федецкого и Олейника – из Бундеслиги. Зозуля застрял в положении вне игры между "Райо" и "Бетисом". Бойко в "Малаге" с Нового года сидел на "банке". Все, рассчет окончен.



НАШИ НА СТАРТЕ. Украинские команды стартуют с третьего раунда квали, а игроки из Украины – уже с первого. ЛЧ у нас начнет Дмитрий Ховбоша с армянским "Алашкертом". Там в первом раунде 10 команд, фареро-санмаринового уровня. А в Лиге Европы – сразу 100 команд! И наших там полно: Кирилл Ковальчук с казахстанским "Ордабасы", Дмитрий Лепа, ставший MVP сезона в хорватском "Осиеке", Хомченовский, Романчук с польской "Ягеллонией" и Костевич с "Лехом", Нойок с минским "Динамо", Павлов с венгерским "Вашашем", семь украинцев в трех молдавских командах... И это далеко не все, и еще будут дуть трансферные ветра.



РЕАЛ, МИЛАН. Понятно, что еще очень далеко, но вот вам букмекерский ориентир на евросезон. Фавориты ЛЧ: "Реал" – коэффициент 6 от WillHill, "Барселона" – 6, "Бавария" – 6,5. Фавориты ЛЕ: "Арсенал" – 8, "Милан" – 9, "Лацио" – 17.