"Селтик" повторил рекорд Шотландии в Лиге чемпионов
"Кельты" в десятый раз вышли в групповой этап главного клубного турнира Европы
"Селтик" обеспечил себе участие в групповом турнире Лиги чемпионов, одолев по сумме двух матчей "Астану".
"Бело-зеленые" вышли в основную сетку турнира в десятый раз. Таким образом, клуб повторил рекорд шотландцев, который принадлежал "Рейнджерс".
В ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов "Астана" в родных стенах переиграла "Селтик" – 4:3. Первая встреча команд в Шотландии завершилась крупной победой "кельтов" (5:0).
Жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов пройдет 24 августа в Монако. "Астана" продолжит еврокубковый сезон в групповом этапе Лиги Европы.
Напомним, пробиться в основную сетку Лиги Европы попытаются "Динамо" и "Александрия." Киевляне сыграют с "Маритиму", а александрийцы примут БАТЭ. "Бело-синие" не смогли забить португальцам в первом матче, "Александрия" также увезла ничью из Борисова, но более результативную.
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