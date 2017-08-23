"Селтик" повторил рекорд Шотландии в Лиге чемпионов

Сегодня, 09:38

"Кельты" в десятый раз вышли в групповой этап главного клубного турнира Европы

Фото celticfc.net
Фото celticfc.net

"Селтик" обеспечил себе участие в групповом турнире Лиги чемпионов, одолев по сумме двух матчей "Астану".

"Бело-зеленые" вышли в основную сетку турнира в десятый раз. Таким образом, клуб повторил рекорд шотландцев, который принадлежал "Рейнджерс".

В ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов "Астана" в родных стенах переиграла "Селтик" – 4:3. Первая встреча команд в Шотландии завершилась крупной победой "кельтов" (5:0).

Жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов пройдет 24 августа в Монако. "Астана" продолжит еврокубковый сезон в групповом этапе Лиги Европы. 

Напомним, пробиться в основную сетку Лиги Европы попытаются "Динамо" и "Александрия." Киевляне сыграют с "Маритиму", а александрийцы примут БАТЭ. "Бело-синие" не смогли забить португальцам в первом матче, "Александрия" также увезла ничью из Борисова, но более результативную.
футбол, Лига чемпионов, Глазго Рейнджерс, Селтик

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