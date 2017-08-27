Сергей Палкин: "Мы гордимся тем, что носим славное имя "Шахтер"

В последние выходные августа традиционно отмечаются День города Донецка и День шахтера. В праздничный день к дончанам и всем горнякам обратился генеральный директор футбольного клуба "Шахтер" Сергей Палкин:

Дорогие друзья!

Мы не перестаем восхищаться мужеством горняков и с глубоким уважением относимся к ежедневному подвигу людей, которые, рискуя собой, спускаются под землю, чтобы добывать для страны и для каждого из нас не просто уголь, а нечто гораздо большее... Это они обеспечивают энергетическую безопасность всей Украины. Это им мы обязаны тем, что в наших домах есть свет и тепло. Это благодаря их тяжелой ежедневной работе мы живем в уюте и комфорте. Также в этот день мы чтим память тех, кто отдал свои жизни в борьбе за "черное золото". Эти люди – настоящие герои, и мы не должны забывать об этом!

Для нашего клуба сегодняшний праздник – особенный. Мы гордимся тем, что носим славное имя "Шахтер"! Мы делаем все, чтобы достойно представлять людей этой профессии и наш родной Донбасс. Низкий поклон всем горнякам за их смелость, силу и честный, благородный труд! Крепкого вам здоровья, стойкости и новых трудовых побед!

Ранее появилось поздравление президента "Шахтера" Рината Ахметова.

Напомним, что "Шахтер" выиграл чемпионат Украины 2016/17 и в этом сезоне выступит в групповом этапе Лиги чемпионов.