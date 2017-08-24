"Шахтер" узнал соперников в Лиге чемпионов

В четверг в Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Своих соперников узнал и единственный представитель Украины в самом престижном клубном турнире Европы – донецкий "Шахтер", который стартует сразу в группе как чемпион страны.

Горняки попали в группу F, где соперниками украинского клуба стали английский "Манчестер Сити", итальянский "Наполи" и голландский "Фейеноорд".

В прошлом сезоне "МанСити" в чемпионате Англии занял третье место, а в первых двух турах этого сезона набрал 4 очка. "Наполи" также стал третьим в прошлом сезоне в Серии А, а в нынешнем чемпионате стартовал с выездной победы над "Сампдорией" (4:2). "Фейеноорд" – чемпион Голландии.

Матчи группового этапа ЛЧ пройдут с 12 сентября по 6 декабря, а точный календарь станет известен позже. Финал, напомним, состоится 26 мая в Киеве в НСК "Олимпийский".

Напомним, что "Динамо" не смогло пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, уступив в третьем квалификационном раунде швейцарскому "Янг Бойз". Дома киевляне выиграли 3:1, но на выезде уступили со счетом 0:2. Сегодня "Динамо" проведет ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы и попробует квалифицироваться в групповой этап этого турнира. Наш сайт проводит онлайн поединка "Динамо" – "Маритиму".