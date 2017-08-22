СМИ: "Черноморец" уволил Бабича и ждет Буряка
Пока исполнять обязанности главного тренера поручили Александру Грановскому
Сегодня главный тренер одесского "Черноморца" Александр Бабич подал в отставку. Исполняющим обязанности главного тренера "Черноморца" назначен помощник Бабича Александр Грановский.
На какое время ему поручено руководить командой – пока неизвестно, равно как и неизвестно, будет ли продолжен поиск нового главного тренера.
Ранее сообщалось, что кандидатом номер один на этот пост является Леонид Буряк, известный специалист, ранее уже успешно работавший в "Черноморце".
Кроме него возглавить одесскую команду могут легендарный Семен Альтман, Юрий Сак и Юрий Кулиш.
Напомним, в новом сезоне "моряки" проиграли пять матчей в Премьер-лиге и один свели вничью. В последнем матче под руководством Бабича "моряки" уступили "Вересу".
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