СМИ: "Черноморец" уволил Бабича и ждет Буряка

Вчера, 19:13

Пока исполнять обязанности главного тренера поручили Александру Грановскому

Фото ФК &quot;Черноморец&quot;
Фото ФК "Черноморец"

Сегодня главный тренер одесского "Черноморца" Александр Бабич подал в отставку. Исполняющим обязанности главного тренера "Черноморца" назначен помощник Бабича Александр Грановский.

На какое время ему поручено руководить командой – пока неизвестно, равно как и неизвестно, будет ли продолжен поиск нового главного тренера.

Ранее сообщалось, что кандидатом номер один на этот пост является Леонид Буряк, известный специалист, ранее уже успешно работавший в "Черноморце".

Кроме него возглавить одесскую команду могут легендарный Семен Альтман, Юрий Сак и Юрий Кулиш.

Напомним, в новом сезоне "моряки" проиграли пять матчей в Премьер-лиге и один свели вничью. В последнем матче под руководством Бабича "моряки" уступили "Вересу".
футбол, чемпионат Украины, Черноморец Одесса, Александр Бабич

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Источник:

Думская.net

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