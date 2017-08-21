Соперник "Динамо" в Лиге Европы "Маритиму" обыграл "Боавишту"

Гол Бебето на 58-й минуте принес "Маритиму" вторую победу на старте чемпионата Португалии

В матче третьего тура чемпионата Португалии "Маритиму" на своем поле с минимальным счетом обыграл "Боавишту". Единственный гол на 58-й минуте забил бразилец Роберто де Хесус Мачадо, известный как Бебето.

"Маритиму" набрал шесть очков, команда идет на шестом месте в таблице чемпионата Португалии. "Боавишта", проигравшая три матча на старте сезона, замыкает таблицу, не имея ни одного очка в активе.

Напомним, "Маритиму" – соперник киевского "Динамо" в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы. Первый поединок, который прошел в Португалии, команды сыграли вничью – 0:0. Ответный матч пройдет в четверг, 24 августа, в Киеве на НСК "Олимпийский".

В свою очередь, "Динамо" в воскресенье со счетом 4:1 обыграло "Сталь" в шестом туре чемпионата Украины.