Состоялась жеребьевка второго раунда квалификации Лиги чемпионов

Сегодня, 19 июня, состоялась жеребьевка первого и второго раундов квалификации Лиги чемпионов сезона 2017/2018 годов, финал которой, напомним, состоится в Киеве в НСК "Олимпийский".

Согласно регламенту второго отборочного раунда, все клубы поделены на две группы в соответствии со своим положением в рейтинге УЕФА. Шары с названиями сеяных клубов из каждой подгруппы помещаются в одну чашу, несеяных – в другую.

Ведущий поочередно достает шары из обеих чаш, после чего помещает их в пустую чашу посередине и перемешивает. Команды, чьи бумажки вытягиваются первыми, стартовый матч проводят дома.

Матчи этого раунда пройдут 11/12 и 18/19 июля.

Второй отборочный раунд:

Группа 1

АПОЕЛ (CYP) – "Дюделанж" (LUX)

"Жальгирис" (LTU) – "Лудогорец" (BUL)

"Карабах" (AZE) – "Самтредия" (GEO)

"Партизан" (SRB) – "Будучность" (MNE)

"Хибернианс" (MLT) / "Таллин" (EST) – "Зальцбург" (AUT)

Группа 2

"Шериф" (MDA) – "Кукес" (ALB)

"Астана" (KAZ) – "Спартак" Юрмала (LVA)

БАТЭ (BLR) – "Алашкерт" (ARM) / ФК "Санта-Колома" (AND)

"Жилина" (SVK) – "Копенгаген" (DEN)

"Хапоэль" Беэр-Шева (ISR) – "Гонвед" (HUN)

"Риека" (CRO) – "ТНС" (WAL) / "Европа" (GIB)

Группа 3

"Мальме" (SWE) – "Вардар" (MKD)

"Зриньски" (BIH) – "Марибор" (SVN)

"Дандолк" (IRL) – "Русенборг" (NOR)

"Хабнарфьордюр" (ISL) – "Викингур" (FRO) / "Трепча'89" (KOS)

"Линфилд" (NIR) / "Ла-Фиорита" (SMR) – "Селтик" (SCO)

"Мариехамн" (FIN) – "Легия" (POL)